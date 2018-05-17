الشهدى: بنك الطعام يتعاون مع مؤسسات مصرفية وشركات كبرى لتلبية احتياجات المجتمع

المرسى عزتقال معز الشهدى، الرئيس التنفيذى والعضو المؤسس لبنك الطعام، إن البنك يتعاون مع العديد من المؤسسات المصرفية والشركات والجمعيات، بهدف إحداث التكامل للوصول إلى أفضل أداء يمكن أن يلبى احتياجات المجتمع. وأضاف الشهدى، فى حواره مع «المال» أن من ضمن تلك المؤسسات البنك الأهلى ال

المرسى عزت

قال معز الشهدى، الرئيس التنفيذى والعضو المؤسس لبنك الطعام، إن البنك يتعاون مع العديد من المؤسسات المصرفية والشركات والجمعيات، بهدف إحداث التكامل للوصول إلى أفضل أداء يمكن أن يلبى احتياجات المجتمع.

وأضاف الشهدى، فى حواره مع «المال» أن من ضمن تلك المؤسسات البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والمصرف المتحد، إضافة إلى شركات بيبسيكوويونيليفر ومايكروسوفت وعدد كبير من الكيانات التى تقدم الدعم العينى والفنى للبنك.

وأشار إلى أن الشركات والمؤسسات المالية إذا تعاونت لتحقق نقلة نوعية للمجتمع، فسيختلف وضع البلد جذريًّا، لافتا إلى أن فكرة البنك تقوم على محاولة القضاء على الجوع والحد من إهدار الطعام والذى من خلاله يمكن تلبية احتياجات الكثيرين.

وقال إن رؤية البنك تركز على تلبية احتياجات المرأة المعيلة وكبار السن وأصحاب الإصابات والأمراض الصعبة، ومن يعول اسرة وتم إصابته بشكل بالغ، يتم تمويل احتياجاتهم من الطعام.

وأكد أن هناك مواطنين يحتاجون الدعم المستمر لصعوببة الحصول على وظائف تؤهلهم للكسب، ويوفر البنك برامج تدريبية للقادرين منهم، بما يؤهلهم للجاق بسوق العمل وزيادة فاعليتهم.

ولفت إلى أن البنك يركز أيضا على أهمية عدم إهدار الطعام الذى يصل إلى %42 عالميًا، فى حين أن نسبة الجوع تسجل %13، موضحًا أن تقليل إهدار الطعام بنسبة الثلث قد تقضى على الجوع فى العالم.

ولفت إلى قيام البنك بتعليم الكثيرين وتدريبهم بما يساعدهم على صقل مهارتهم والمساهمة فى الحصول على فرص عمل فضلا عن العمل على تطوير أداء الجمعيات والمؤسسات التى تخدم المجتمع بما يحقق مزيدًا من التكامل.

وأكد شهدى أن الوعى مهم فيما يتعلق بالحد من إهدار الطعام، خاصة أنه أمر مهم للقضاء على الجوع، لافتا إلى أن البنك لديه برنامج مهم و«جيل بنك الطعام»، الذى يشارك ويساهم فى العمل تطوعًا، وليس متبرعا لتلبية الاحتياجات المختلفة، مشيرا إلى وجود مبادرة محبى بنوك الطعام فى هذا الصدد.

وأضاف أن هناك أيضًا عائلات وأسرا كاملة تشارك فى خدمات البنك تطوعًا، وكلها أمور تساهم فى المزيد من التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن فكرة «الوقف» مهمة لاستمرارية النشاط، فالجمعيات الخيرية لا تعتمد بنسبة %100 على التبرعات، موضحا أن البنك تتم إدارته من خلال المؤسسين الذين يمتلكون شركات استثمارية كبرى فى مختلف المجالات، ولديهم خبرات فى إدارة الأموال.

ولفت إلى أن بنك الطعام يمتلك 3 مزارع تسمين عجول، وكذلك مصانع تعبئة وتغليف وأيضًا حصصًا فى كيانات، علاوة على امتلاك شركة للنقل تضم سيارات وتريللات، بالإضافة إلى كول سنتر يوظف مكفوفين ومكفوفات، بما يضمن المزيد من الاستمرارية.

وأشار شهدى إلى أن البنك يعتمد على فوائض الطعام، والتبرع العينى، موضحا أن هناك الكثير من الشركات التى تتبرع بطعام.

وقال إن البنك نجح فى الاستفادة من طعام الفنادق الذى كان يتم إهداره فى السابق، موضحا أن هناك 100 بنك طعام على مستوى العالم استفادت من الفكرة التى تم تسجيلها باسم بنك الطعام المصري.

وأشار إلى أن بنك الطعام يتعامل على فكرة الديمومة والاستدامة فى توفير الطعام للمتعاملين مع البنك، وفق بيانات واضحة ومعايير يتم التواصل من خلالها مع العديد من الجمعيات والمؤسسات بحيث يتم توفير الطعام للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن البنك قام أيضًا بتوفير «صك الأضحية» بما يوفر اللحوم للأسر المستفيدة من خدماته، كما أنه يطور فكرة اللحوم على مدار العام وليس مرة واحدة.

وقال إن مؤسسى البنك هم من قاموا بتمويله أول عام من إنشائه، وبعد ذلك شارك العديد من المؤسسات والهيئات فى الدعم العينى والفنى، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية لا بد أن تسمح لاحته التنفيذية بسهولة الاستثمار بنظام «الوقف» بما يعمل على الاستمرارية فى دعم المجتمع لأنه من دون ذلك سيصعب استمراريتها.

ولفت إلى أن فتح الباب للاستثمار سيساعد على خلق فرص عمل وأيضًا المساهمة فى عدم زيادة أى أعباء على المواطنين أوالمجتمع.

وفى إطار سعيه الدائم للتكامل والتعاون مع المنظمات العاملة فى المجال التنموى، لتبادل الخبرات والأفكار، وتحقيق التنسيق بما يساهم فى زيادة فاعلية العمل الخيرى فى مصر، يسعى البنك دائما الي المشاركة في فاعليات المسئولية المجتمعية، باعتباره أحد أكبر المؤسسات الرائدة فى مجال العمل الخيرى والتنموى فى مصر وأكثرها فاعلية.

ويعتبر البنك من أنجح نماذج المؤسسات العاملة فى مجال العمل التنموى فى مصر رغم تدشينه فقط منذ عام 2006، لكنه استطاع وضع بصمة غير مسبوقة فى هذا المجال من خلال خبراته المكتسبة طوال الفترة الماضية، ونجح فى افتتاح بنوك الطعام فى نحو27 دولة منها موريتانيا والعراق وبنجلاديش، والكويت والإمارات وسيراليون، كما أن هناك 12 بنك طعام تحت الإنشاء فى دول أخرى يقوم البنك المصرى بدور أساسى فى تدشينها.

ويتخذ بنك الطعام هدفا أساسيا لعمله هومكافحة الجوع من خلال جهود مستدامة وخطط تنموبة تضمن له الاستمرار فى القيام بدوره بجميع محافظات الجمهورية حتى المناطق النائية منها، وتساهم الجهود التى يقوم بها البنك فى تحقيق التنمية المستدامة ودعم مساعى الدولة لتوفير احتياجات المواطنين،

ودعم البنك أهدافه من خلال تدشين بنوك الشفاء والكساء وحياة كريمة لزيادة مساهماته نحو المجتمع المصرى، بجانب مشروعاته لتوفير فرص العمل للأكثر احتياجًا الذين لم تتوافر لهم الفرص الكافية للحصول على عمل فى المجتمع المصري؛ وتعكس هذه التوجهات تكاملا فكريا من قبل القائمين الطعام ورغبة جادة فى توفير مستلزمات الأكثر احتياجًا والنهوض بهم لتحسين أحوالهم فى المجتمع.

وشارك معز الشهدى بالتعاون مع عدد من المؤسسين فى التفكير بتأسيس بنك الطعام المصرى لمواجهة الجوع والقضاء عليه، ليتم إطلاق أول نموذج دولى وإقليمى لبنك الطعام فى مصر عام 2006، ويصبح نموذجا يحتذى به على مستوى العديد من الدول العربية والأجنبية مع مرور الوقت ونجاح التجربة.

وتم تأسيس البنك من خلال مجموعة رجال الأعمال ليكون أول مؤسسة مستقلة متخصصة فى مكافحة الجوع وتوفير الطعام للمحتاجين والأكثر احتياجًا من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة والمبتكرة.

ويسعى مؤسسوه نحوتحقيق 4 أهداف رئيسية هى توفير احتياج أساسى للإنسان «الطعام»، والتخصص فى حل مشكلة بعينها وهى «الجوع»، والاستمرارية فى العطاء، والحرفية فى العمل.

ويعتبر الجوع واحدا من أهم المشكلات التى تواجه المجتمعات على مستوى العالم، وهوما يعنى عدم قدرة الأسرة أوالفرد على توفير احتياجاته اليومية من الغذاء الصحى المتكامل، لأسباب متعددة قد تكون لوفاة رب الأسرة، أولعجز أصيب به.

ويعد برنامج «الإطعام الشهري» من أكثر المشروعات استمرارية ونجاحًا منذ تدشين البنك، والذى يسعى من خلاله لتوفير وجبات جافة للأسر الأكثر احتياجًا بشكل شهرى تحقيقًا للمعيشة الكريمة وتعويضًا لهم عن نقص الدخل أوعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم، واستطاع البنك تحقيق تطور كبير فى أداء البرنامج ليصل عدد الوجبات المقدمة بنهاية عام 2017 لأكثر من 3.212 مليون وجبة مقابل 800 ألف بنهاية 2014.

وتعاون بنك الطعام مع جميع الجهات المهتمة بهذه القضية لحل مشكلة الجوع فى مصر، عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات وبرامج الطعام المستدامة، كما يحرص فى تقديمه للوجبات على أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية وأعلى درجات الأمن والسلامة للمواد الغذائية.

ويخدم بنك الطعام 3 فئات رئيسية أولاها المواطنون تحت خط الفقر وغير القادرين على الكسب والفئة الثانية، رب الأسرة الذى لا يستطيع أن يكفى احتياجاته واحتياجات أسرته الأساسية، ثم الفقراء القادرين على الكسب خلال مرحلة التعليم والتأهيل «الفتيات المتسربات من التعليم، الشباب فى مرحلة التدريب والتأهيل على حرف متنوعة، أطفال فى مراحل دراسية مختلفة والملتحقين ببرامج محوالأمية».

ويتعاون البنك مع عدد من الجهات التى تتعامل بشكل مباشر مع الفئات الأكثر احتياجًا، مثل إدارة تقييم الجمعيات وإدارة البحوث والدراسات، وإدارة البرامج ومتابعة الجمعيات انطلاقًا من حرص البنك على التطوير ودعم الحياة الكريمة للمواطنين وتم تأسيس سلسلة تابعة وهى بنك الكساء وبنك الشفاء وبنك الأمل المصري.

ويقوم البنك بمساندة الفئات القادرة على العمل والكسب من خلال ابتكار مجموعة من البرامج التنموية، وهى برنامج التغذية المدرسية، ومشروعات القرض الحسن الدوار للإنتاج الحيوانى، وبرنامج محوالأمية، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبرنامج التوظيف وتوفير فرص العمل.

وبنك الطعام هوالمؤسسة الأولى فى الشرق الأوسط التى دشنت فكرة الطعام من أجل التنمية فى محاولة للقضاء على الجوع ورفع مستوى المواطنين الأقل دخلا، حتى أصبح القائمون عليها لديهم خبرات غير مسبوقة فى مجال العمل الخيرى والمجتمعى مكنتهم من تصدير النموذج لدول أخرى.

وبنك الطعام المصرى يعد أول مؤسسة تُصدر نموذجها للشرق الأوسط والعالم وتم اعتماد نموذجها من الأمم المتحدة ليقوم بتأسيس بنوك الطعام فى الشرق الأوسط والمكسيك وباكستان ودول أًفريقيا.

وأسس البنك قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر المستحقة التى سجلت نحومليون أسرة بتفاصيل احتياجاتها، كما يتعاون مع المؤسسات الخيرية الأخرى للوصول للمستحقين من خلال قواعد البيانات وتحقيق التكامل فى مجال العمل الخيري.

وحرصًا منه على استدامة البرامج والاستفادة دشن بنك الطعام أول نظام من نوعه للمتطوعين يستطيع من خلاله الراغبون فى الانضمام لفريق «بنك الطعام» من كتابة جميع البيانات الشخصية واختيار مجال التطوع، لتنسيق جهود الشباب الراغبين فى العمل الخيرى، وهوما يعكس الاحترافية والكفاءة التى يعمل بها بنك الطعام.

وعلى مستوى برنامج تغذية المدارس أنشأ البنك 25 مطبخا مدرسيا وصالة طعام فى 30 مدرسة فى 10 محافظات مختلفة ويقدم 24.868 ألف وجبة ساخنة يوميا وذلك منذ 2010 وحتى نهاية 2017، ومن خلال برامجه وإمكانياته الكبيرة وزيادة أعداد الوجبات استطاع بنك الطعام الوصول لمستفيدين فى كل أنحاء مصر خاصة المناطق الحدودية وسيناء .

وارتفع عدد المستفيدين من برامج البنك خلال شهر رمضان من 150 ألف مستفيد فى عام 2014 إلى أكثر من 745 ألفا بنهاية عام 2017.

وعلى مستوى صك الأضحية ارتفع عدد الأسر المستفيدة من البرنامج من 280 ألفا بنهاية 2014 لأكثر من 742 ألف أسرة بنهاية عام 2017، كما ارتفع عدد المستفيدين من التبرعات العينية من 70 ألفا إلى أكثر من 450 ألفا فى الفترة نفسها.

ويوفر بنك الطعام 8 برامج أساسية للتغذية هى برنامج الإطعام الشهرى، وإفطار الصائم، وصك الأضحية، والتغذية المدرسية، والتوعية بعدم إهدار الطعام، وزكاة الفطر، وزكاة المال، والفدو.