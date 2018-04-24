الشناوي يغيب عن الزمالك من 4 إلى 6 شهور ويفقد المشاركة بالمونديال

متابعات أكد الدكتور محمد اسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد الشناوي حارس المرمي ، أجري الجراحة اليوم الثلاثاء ، باحد المستشفيات بالمانيا ، والتي أثبتت سلامة الرباط الصليبي ، وانه بخير وصحة جيدة عقب إجراء هذه…

متابعات

أكد الدكتور محمد اسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد الشناوي حارس المرمي ، أجري الجراحة اليوم الثلاثاء ، باحد المستشفيات بالمانيا ، والتي أثبتت سلامة الرباط الصليبي ، وانه بخير وصحة جيدة عقب إجراء هذه الجراحة.

وأوضح طبيب الزمالك في تصريحات لموقع النادي أنه تم عمل المنظار للاعب ، والذي اظهر سلامة الرباط الصليبي ، ومن ثم تم إصلاح للرباط الداخلي من خلال إجراء عملية جراحية.

وكشف طبيب الفريق ، عن فترة غياب اللاعب عن الملاعب، موضحا أن الشناوي سيغيب بشكل مبدئي لفترة من 4 إلى 6 شهور .

وأشار إلى أن الشناوي سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف.



وبهذا يفقد الشناوي أمل المشاركة في مونديال كأس العالم مع المنتخب المصري حيث كان أحد أبرز المطروحة في حراسة المرمي.