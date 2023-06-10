الشناوي للصحفيين: نسينا لقاء الذهاب وأنتم تتحدثون عن الموسم الماضي.. هدفنا اللقب فقط

تحدث محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي، المقرر إقامتها غدًا، الأحد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الجميع نسى المواجهة السابقة ويركز فقط على الـ90 دقيقة المتبقية.

رفض الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الحديث عن ما جرى خلال مباراة العام الماضي والتي انتهت لصالح الوداد: “أنت تحبون الحديث عن الماضي ونحن سنلعب غدا وحققنا الفوز في الذهاب”.

وأضاف: “نسينا بالفعل المباراة الماضية وأنتم تتذكرون مباراة انتهت منذ عام، نركز فقط على مباراة الغد وإن شاء الله سنعود بالكأس”.

وعن عقدة الوداد، قال الشناوي: “طبعا لا نعاني من أي عقد ضد أي فريق ولو تحدثنا عن الماضي سنعيش عن الـ 10 ألقاب الذين فزنا بهم ولكن نحن نفكر في ما سنحصل عليه غدا وفي التتويج باللقب الـ 11”.

وواصل: “نحترم أي فريق نواجهه في إفريقيا ولا نفكر في أي عقد لأننا نصل للمباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي وفي الموسم الماضي حدثت بعض الظروف التي بإمكاني التحدث عنها لو أردت الحديث عن الماضي”.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتاج الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة سواء بالتعادل أو تحقيق الفوز من أجل التتويج باللقب الحادي عشر.