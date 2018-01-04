الشناوي جاهز للزمالك.. وفحص طبي لحسم موقف عاشور وسعد

على المصرى أصبح محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الاثنين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، بعدما تحسنت حالته عقب شكواه من إجهاد في العضلة الضامّة خلال مباراة النصر الأخيرة بمسابقة الدوري. وخض

على المصرى





أصبح محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الاثنين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز، بعدما تحسنت حالته عقب شكواه من إجهاد في العضلة الضامّة خلال مباراة النصر الأخيرة بمسابقة الدوري.

وخضع حارس الفريق لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل، تحت إشراف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، وأصبح جاهزًا للدخول في حسابات الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بقيادة حسام البدرى، للمباراة المقبلة أمام الغريم التقليدى.

فى السياق نفسه يخضع حسام عاشور وسعد الدين سمير، لاعبا الفريق، لفحص طبي، السبت المقبل؛ لتحديد موقف كل منهما من المشاركة في المباراة، حيث خضع الأول لبرنامج علاج طبيعي؛ للتخلص من إجهاد العضلة الضامّة، فيما يعاني الثانى إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتي غاب بسببها عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة.