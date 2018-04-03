الشمس للاسكان توافق على مقترح توزيع أرباح على المساهمين

رجب عزالدين وافق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير بجلسته المنعقدة أمس الاثنين على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن عام 2017 بقيمة 30 قرش للسهم على أن تعرض على العمومية القادمة. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجلس إحيط…

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير بجلسته المنعقدة أمس الاثنين على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن عام 2017 بقيمة 30 قرش للسهم على أن تعرض على العمومية القادمة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجلس إحيط علما بما جاء بمحضر اجتماع الجلسةة الأولى لهيئة التحكيم المشكلة بشأن التحكيم المقام من شركة النصر للأعمال المدنية ضد شركة الشمس للاسكان والتعمير بخصوص انشاء عدد 26 عمارة ضمن مشروع 85 عمارة بالتوسعات الشمالية بالمنطقة العمرانية بالسادس من اكتوبر.

كما وافق المجلس على ما انتهت إليه مذكرة العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بشأن شراء شركة الشمس أسهم خزينة بشركة التعمير السياحة بنسبة المساهمة.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 45% إلى 101 مليون جنيه فى 2017 مقابل أرباح بلغت 69.7 مليون جنيه في 2016.