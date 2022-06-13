الشمس للإسكان والتعمير تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.15 جنيه للسهم

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.15 جنيه للسهم تصرف لصغار المساهمين دفعة واحدة ، بينما تصرف على دفعتين لكبار المساهمين.

وقالت الشمس للإسكان والتعمير فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن الحق فى الكوبون رقم (39) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 26 يونيو الجارى.

ومن المقرر صرف التوزيع على صغار المساهمين اعتبارا من 29 يونيو الجارى ، بينما سيجرى الصرف لكبار المساهمين على دفعتين (27 يوليو و28 سبتمبر القادمين).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 181.5 مليون جنيه موزعا على 181.5 مليون سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها، بين القابضة للتشييد والتعمير (أكبر المساهمين) بنسبة 44.5 %، كما تستحوذ مصر للتأمين على 18.7%.

بينما تستحوذ مصر لتأمينات الحياة على 13.5% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية مرسل بتاريخ 10 أبريل الماضى.

الشمس للإسكان والتعمير تسجل 81.5 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيل صافى ربح قدره 81.5 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 149.6 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وانخفضت مبيعات الشركة إلى 224.5 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 327 مليون جنيه خلال خلال العام السابق 2020.

كما كشفت نتائج أعمال أحدث تراجع صافى أرباحها بنسبة 64.6% خلال الربع الأول المنتهى مارس لتسجل 17.42 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 49.26 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 50.18 مليون جنيه خلال الربع مقارنة بمبيعات بلغت 117.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 ، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة المصرية 30 مايو الماضى.

وتعمل الشمس للإسكان منذ عامين في مشروع (سولانا) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتوقع أن يحقق مبيعات بقيمة مليار جنيه، وفقًا لتقديرات اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس الإدارة الراحل.

وأعلنت الشركة فى يناير الماضى إسناد أعمال تطوير مشروع (سولانا) بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى شركة أوليف ترى للمقاولات والاستثمار العقاري بعد اجراء مزايدة محدودة حسمتها لجنة مشكلة من الشركة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إنها ستحصل على 36% من إيرادات المشروع بينما ستحصل أوليف ترى للمقاولات على 64% وفقا لبنود الاتفاق بينهما.