«الشمس للإسكان والتعمير» تسند أعمالًا بمشروع العاصمة الإدارية إلى «أوليف ترى» للمقاولات

الشمس للإسكان والتعمير تفصح عن إسناد جزء من مشروع سولانا إلى أوليف ترى للمقاولات

وافقت شركة الشمس للإسكان والتعمير على إسناد أعمال بمشروعها السكنى (سولانا) بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى شركة أوليف ترى للمقاولات والاستثمار العقارى.

وقالت “الشمس للإسكان والتعمير” فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذا الاختيار وقع من خلال مزايدة محدودة حسمتها لجنة البت بالشركة لصالح أوليف ترى للمقاولات.

ووافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 5 يناير الحالى على توصية لجنة البت، ومن المقرر الإفصاح عن التفاصيل المالية بعد انتهاء التفاوض والتعاقد.

ويختص الإسناد بأعمال مشاركة على قطعة الأرض( E4 )، بالحى السكنى (RZ )، بمشروع سولانا السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الشمس للإسكان والتعمير تتوقع مليار جنيه من مشروع العاصمة الإدارية

اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس الإدارة الراحل

وتعمل الشمس للإسكان فى الوقت حالى فى مشروع (سولانا) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتوقع أن يحقق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال 2021، وفقًا لتقديرات اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس الإدارة الراحل.

ويقام مشروع «سولانا» على 38 فدانًا، بعدد 26 عمارة بإجمالى 1580 وحدة سكنية، ويتضمن مولًا تجاريًا على مساحة 2200 متر مربع ومسجدًا وحضانة وناديًا اجتماعيًا على 7194 مترًا، ومنطقة ترفيهة على 5440 مترًا.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تسجيل صافى ربح قدره 74.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى ، مقارنة بصافى ربح قدره 106.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وانخفضت مبيعات الشركة إلى 174 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليه ، مقابل مبيعات بلغت 274 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى .

وحققت الشركة صافى ربح قدره 149.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 135.5 مليون جنيه خلال العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة 327 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل إيرادات بلغت 218.7 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2019.

الشمس للإسكان تبيع أراض في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 12.8 مليون جنيه

وأفصحت الشمس للإسكان فى يوليو الماضى عن بيع 3. قطع أراض فى مزاد علنى بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة إجمالية قدرها 12.8 مليون جنيه.

وبلغت مساحة القطع الثلاثة المبيعة (1608) متر مربع تقريبا، وبلغ متوسط سعر المتر النهائى 7995 جنيهًا، وفقًا لإفصاح أرسلته الشمس للإسكان إلى البورصة آنذاك (8 يوليو ).

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن طرح 11 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى ونظام المظاريف المغلقة بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الشركة ساعتها إن هذه الأراضى مخصصة لأنشطة تجارية، وطبية، وسكنية، وسيجرى مزادها فى 7 يوليو الجارى بأحد فنادق القاهرة ( هيلتون بيراميدز جولف – ٦ أكتوبر).

أسست الشمس للإسكان والتعمير عام 1946، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995، ويقع مقرها بمحافظة القاهرة، ويبلغ رأسمالها الحالى 181.5 مليون جنيه موزعا على 181.5 مليون سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة، بين القابضة للتشييد والتعمير (أكبر المساهمين) بنسبة 44.5 %،كما تستحوذ مصر للتأمين على 18.7% .

بينما تستحوذ مصر لتأمينات الحياة على 13.5% ،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية مرسل بتاريخ 10 أكتوبر الماضى.