الشمس للإسكان : ندرس مشروع المنطقة المركزية التجارية مع المجتمعات العمرانية

رجب عز الدينقالت شركة الشمس للإسكان والتعمير إن العرض الخاص باستغلال أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة مجرد عرض شفوى، وجارٍ دراسة مشروع المنطقة المركزية التجارية مع هيئة المجتمعات العمرانية والشركات التى تملك الأرض.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نُشر تحت عنوان "

رجب عز الدين





قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير إن العرض الخاص باستغلال أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة مجرد عرض شفوى، وجارٍ دراسة مشروع المنطقة المركزية التجارية مع هيئة المجتمعات العمرانية والشركات التى تملك الأرض.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نُشر تحت عنوان “الشمس للإسكان” تعلن عن بدء مشروع المركز الخدمى والإدارى، مارس المقبل، باستثمارات مليار جنيه.

وأضافت الشركة: “لم يتم تحديد المبلغ الاستثمارى الخاص بالمشروع انتظارًا لما ستصل إليه المفاوضات”.

وقالت الشركة، فى ديسمبر الماضى: إنها دفعت 11 مليون جنيه مقدم لحجز قطعة أرض تقدر مساحتها بـ38 فدانًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الشركة، فى بيان سابق للبورصة، أن هذا المبلغ تم دفعه على سبيل جدية الحجز، علمًا بأنه لم يصل إليها رسميًّا خطابٌ بتخصيص الأرض.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 27.6% إلى 48 مليون جنيه، خلال الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بـ38 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.