«الشمس للإسكان»: طرح وحدات سولانا العاصمة الإدارية مطلع 2021

كشف اللواء محمود مغاوري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان أن الشركة تستعد لطرح وحدات مشروع سولانا العاصمة الإدارية مطلع العام 2021، وأنها قامت ببيع محفظة مالية لتمويل جزء من إنشاءاته.

بيع محفظة مالية بـ53 مليون جنيه لتمويل جزء من إنشاءات المشروع

وقال مغاوري في تصريحات لـ”المال”، إن الشركة قامت في سبتمبر ببيع محفظة مالية بقيمة 53 مليونا للبنك العقاري العربي، لتمويل جزء من إنشاءات مشروع “سولانا”، وتمت جدولة عملية السداد على 8 سنوات.

وأشار مغاوري إلى أن المحفظة المالية هي عبارة عن شيكات بيع وحدات بالتقسيط مملوكة “للشمس”، باعتها الشركة للبنك وحصلت على قيمتها كاملة.

وبموجب بروتوكول بيع المحفظة تقوم “الشمس للإسكان” بتحصيل قيمة الشيكات على فترات دورية وسدادها للبنك، حتى اتمام المبلغ”، وفقا لمغاوري.

وتعد هذه المحفظة الثانية التي تقوم الشمس للإسكان ببيعها، ويوجه عائدها لتمويل مشروع سولانا العاصمة الإدارية، حيث كانت الأولى قيمتها 93 مليون جنيه، في يونيو الماضي، تم توجيه قيمتها كاملة لسداد جزء من قيمة أرض المشروع.

وكان مشروع سولانا من المقرر طرح وحداته للبيع في مايو الماضي، إلا أن تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي، وعمليات التنفيذ حالت دون ذلك، وفقا لمغاوري.

ويُقام مشروع سولانا على مساحة 38 فدانًا، بعدد 26 عمارة بإجمالى 1580 وحدة سكنية، ويتضمن مولًا تجاريًا على 2200 متر، ومسجدًا وحضانة وناديًا اجتماعيًا على 7194 مترًا، ومنطقة ترفيهة على 5440 مترًا.

ويبلغ رأس مال الشمس 181 مليون جنيه، يتوزع بين القابضة للتشييد والتعمير بنحو 44.5% و مصر للتامين بـ 19% و مصر لتأمينات الحياة 13.5% وصناديق وشركات وأفراد بحوالى 22.5%.

يشار إلى أن الشمس للإسكان والتعمير تراجعت أرباحها هامشيًّا خلال النصف الأول من 2020، لتصل إلى 73.6 مليون جنيه، مقابل 73.9 مليون جنيه، في الفترة المقارنة من 2019. وارتفعت إيراداتها خلال الفترة إلى 147.4 مليون جنيه، مقابل 108.6 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.