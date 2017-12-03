الشمس للإسكان توافق على شراء 50 فدانا بالعاصمة الجديدة

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير بجلسته المنعقدة 29 نوفمبر، على شراء 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تجرى حاليا مفاوضات مع الجهات المختصة بالعاصمة الإدارية.وأضافت: "لم يتم تحديد المبلغ الاستثمارى الخاص بهذا المشروع وسنعلن عنه



رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير بجلسته المنعقدة 29 نوفمبر، على شراء 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تجرى حاليا مفاوضات مع الجهات المختصة بالعاصمة الإدارية.

وأضافت: “لم يتم تحديد المبلغ الاستثمارى الخاص بهذا المشروع وسنعلن عنه وفقا لما ستصل إليه المفاوضات”.

ووافق المجلس أيضا على بيع 24 قطعة من أرض بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم تقديم دراسة جدوى اقتصادية بجلسته المقبلة.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 27.6% إلى 48 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر مقارنة بنحو 38 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.