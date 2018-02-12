الشمس للإسكان تضخ 235 مليون جنيه في العاصمة الجديدة

مصطفى طلعت:تخطط شركة الشمس للإسكان والتعمير لضخ 235 مليون جنيه فى دعم خططها التوسعية خلال العام الحالى، والمتمثلة فى استكمال شراء أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنهاء المرحلة الرابعة من مشروع «جاردينيا الشمس» بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم التمويل عبر الموارد الذاتية وحصيلة مبيعات الوحدا

مصطفى طلعت:

تخطط شركة الشمس للإسكان والتعمير لضخ 235 مليون جنيه فى دعم خططها التوسعية خلال العام الحالى، والمتمثلة فى استكمال شراء أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنهاء المرحلة الرابعة من مشروع «جاردينيا الشمس» بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم التمويل عبر الموارد الذاتية وحصيلة مبيعات الوحدات والأراض بالشركة.

أكد محمود مغاورى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس للإسكان والتعمير، أن شركته قامت بسداد مبلغ 121 مليون جنيه، تمثل %20 من قيمة الأرض التى تم شراؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 38 فدانًا، موضحًا أن السداد تم عبر شيكات بنكية يستحق أجلها فى شهر مارس المقبل.

وأشار «مغاورى»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن شركته تخطط لضخ 15 مليون جنيه فى الاستشارات الفنية والرسومات الهندسية للمشروع المقرر تنفيذه على الأرض، متوقعًا استلام الأرض فى غضون شهر.

يذكر أن مجلس إدارة «الشمس للإسكان» وافق على شراء 38 فدانًا بالعاصمة الإدارية بقيمة إجمالية 606.4 مليون جنيه، وتم سداد %2 جدية حجز وتستكمل الشركة الـ %20 من قيمة الأرض، على أن يسدد الباقى على 4 أقساط سنوية، لإقامة مشروع سكنى إدارى تجارى متكامل.

وفى السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن شركته تستكمل إنشاء وتشطيب عدد 85 عمارة بمشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر (المرحلة الرابعة والأخيرة)، باستثمارات تقدر بحوالى 110 ملايين جنيه، متوقعًا الانتهاء من المشروع وتسليمه بشكل كامل فى شهر أغسطس المقبل.

جدير بالذكر، أن مشروع جاردينيا يقع فى منطقة النوادى بمدينة 6 أكتوبر بجوار نادى الصيد ومول العرب ونادى 6 أكتوبر، وبالقرب من جامعة 6 أكتوبر، ويقام على مساحة 120 فدانًا، ويتكون من 250 عمارة موزعة على 2350 وحدة من المستوى فوق المتوسط.

وأكد «مغاورى» أن تمويل الاستثمارات المقبلة للشركة عن طريق الموارد الذاتية من مبيعات الوحدات والأراضى، مستبعدًا الحصول على قروض بنكية خلال الفترة المقبلة، لتتفادى الشركة الفوائد البنكية المرتفعة، وتتمكن من بيع وحداتها بأسعار جاذبة للعملاء.

يشار إلى أن شركة الشمس للإسكان تمكنت من استرداد 44 فدانًا المستقطعة من هيئة المجتمعات العمرانية بواقع 110 قطع، جزء منها للبيع والآخر للتطوير.

ولفت إلى أن شركته باعت 44 قطعة أرض على مرحلتين، بمدينة 6 أكتوبر مستردة من هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة بيعية تقديرية حوالى 190 مليون جنيه، تم تحصيل %50 من العملاء، والباقى على دفعات لمدة سنتين.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن شركته لديها 45 قطعة أرض أخرى من المقرر بيعها، وسيتم طرح 28 قطعة منها للبيع فى مزاد علنى أواخر الشهر الحالى، على أن تستخدم الحصيلة فى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة فى 2018، واستكمال المشروعات السابقة.

من ناحية أخرى، أشار «مغاورى» إلى أنه من المقرر طرح مزايدة علنية لبيع عدد من الوحدات المملوكة للشركة بمنطقة وسط البلد، والتى حصلت الشركة على أحكام قضائية بتملكها.

وارتفعت أرباح «الشمس للإسكان» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى إلى 48.35 مليون جنيه، مقارنة بـ37.9 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016، بنمو قدره %27.6.

ويتوزع هيكل ملكية الشمس للإسكان بواقع %44.5 للشركة القابضة للتشييد والتعمير، و%15.3 لشركة مصر للتأمين، و%13.5 لشركة مصر لتأمينات الحياة، والباقى أسهم حرة تداول بالبورصة.