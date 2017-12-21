الشمس للإسكان تحجز 38 فدانا في العاصمة الجديدة يـ11 مليون جنيه

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رجب عزالدينقالت شركة الشمس للإسكان والتعمير إنها دفعت 11 مليون جنيه، كمقدم لحجز قطعة أرض تقدر مساحتها بـ38 فدانا في العاصمة الإدارية الجديدة.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "دفعنا المبلغ المذكور على سبيل جدية الحجز، علما بأنه لم يصل إلينا رسميا خطاب بتخصيص الأرض".ووافق مجلس إدارة الشرك



رجب عزالدين

قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير إنها دفعت 11 مليون جنيه، كمقدم لحجز قطعة أرض تقدر مساحتها بـ38 فدانا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “دفعنا المبلغ المذكور على سبيل جدية الحجز، علما بأنه لم يصل إلينا رسميا خطاب بتخصيص الأرض”.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 29 نوفمبر الماضى من حيث المبدأ على شراء 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشركة إن المبلغ الاستثمارى الخاص بهذا المشروع لم يتم تحديده وسيعلن عنه وفقا لما ستصل إليه المفاوضات الجارية الآن مع الجهات المختصة بالعاصمة الإدارية.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 27.6% إلى 48 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر مقارنة بنحو 38 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.