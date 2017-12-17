الشمس للإسكان تبيع 24 قطعة أرض في 6 أكتوبر

مصطفى طلعت: أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير عن بيع 24 قطعة أرض بمساحة 14438 مترا مربعا في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر. وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، أنه تم بيع سعر المتر بمتوسط 7640 جنيه، وفقاً للمزاد العلني الذي أقيم أمس السبت. وأضافت "الشمس للإسكان" أنه من المقر

مصطفى طلعت:

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير عن بيع 24 قطعة أرض بمساحة 14438 مترا مربعا في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، أنه تم بيع سعر المتر بمتوسط 7640 جنيه، وفقاً للمزاد العلني الذي أقيم أمس السبت.

وأضافت “الشمس للإسكان” أنه من المقرر أن تقوم بتحصيل 50% من العملاء خلال اسبوعين من تاريخ المزاد والباقي علي دفعات لمدة عامين.

يشار إلى ان أرباح الشركة إرتفعت 27.6%، خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي، لتسجل 48.35 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 37.9 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.