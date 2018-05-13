الشمس بيراميدز: نستكمل خطة توفيق الأوضاع مع البورصة

رجب عزالدينقالت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية إنها استوفت شرط عدد الأسهم الخاص بتوفيق الأوضاع مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها قامت بزيادة عدد الأسهم عن طريق تجزئة السهم فأصبح عدد الأسهم 47 مليون سهم.أما الشرط الخاص بعدد المساهمين فقد ت

رجب عزالدين

قالت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية إنها استوفت شرط عدد الأسهم الخاص بتوفيق الأوضاع مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها قامت بزيادة عدد الأسهم عن طريق تجزئة السهم فأصبح عدد الأسهم 47 مليون سهم.

أما الشرط الخاص بعدد المساهمين فقد تم زيادتهم إلى 168 سهم وجارى استكمالهم للعدد المطلوب (300 مساهم ) خلال الفترة القادمة.وفقا للشركة.

وأعلنت لجنة قيد الاوراق المالية الأسبوع الماضى عن مخاطبة 25 شركة فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، منها «عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول»، لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.