بورصة وشركات

الشمس بيراميدز تواصل الخسارة بسبب مشروع «مترو أنفاق الهرم»

تعطل فندق ميرديان المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة بسبب أعمال مترو الأنفاق
منى عبدالباري 2:20 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 2:20 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

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تراجعت خسائر شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية العام الماضي بشكل هامشي، مع استمرار معاناة الشركة من تداعيات فيروس كورونا، ومشروع إنشاء مترو الأنفاق الذي أثر على فندق ميريديان بيراميدز.

وسجلت خسائر الشركة العام الماضي 4.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ4.3 مليون دولار أمريكي العام السابق. وأرجعت الشركة ذلك إلى تداعيات فيروس كورونا وما تلاه من أعمال المشروع القومي لإنشاء مترو الأنفاق بمنطقة الهرم الذي أدى إلى إغلاق جميع مداخل ومخارج الفندق المملوك للشركة، ومنطقة استلام البضائع، ما تسبب في توقف تام للفندق المورد الأساسي والوحيد لإيرادات الشركة.

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وقالت الشركة إنها بدأت عام 2020 في تجديد جناج بالفندق، ومنطقة اللوبي والمطاعم وقاعات الحفلات، إلا أن ذلك تم إيقافه نتيجة أعمال مترو الأنفاق وما ترتب عليها من آثار على الفندق.

وأشارت إلى أن ذلك نتيجة الخسائر المسجلة العام الماضي، وسداد قرض بنك HSBC وتجديدات الفندق لن يتم توزيع أرباح.

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بقلم منى عبدالباري

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