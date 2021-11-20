الشكوك تلقى بظلالها على عمليات الدمج والاستحواذ الضخمة بقطاع التأمين والإعادة

شهد قطاع التأمين وإعادة التأمين فى السنوات الأخيرة العديد من صفقات الدمج والإستحواذ لكن الغالبية فيها تحوم حوله الشكوك والاتهامات خاصة الاحتكار وهو ما جعل مضى هذه الصفقات قدما محط أنظار الجهات الرقابية والتنظيمية لضبط مثل هذه الحالات

وقال تقرير صادر اليوم عن موقع Artemis العالمي إن وجود صفقات الدمج والإستحواذ بقطاع التأمين يعد تميزا لكونه يسعى لبناء كيانات كبرى كبيرة ذات رؤوس أموال ضخمة تساعدها فى الاستثمار فى التكنولوجيا.

إستحواذ او دمج كيانين مسيطرين يثير المخاوف

وأشار الموقع إلى أن المنافسة المتزايدة ومخاوف الإحتكار هما الإتهامين الأبرز على الساحة فى حالة وجود صفقة دمج كيانين ضخمين ومسيطرين على السوق هو يؤكد هذه الشكوك.

وأوضح أنه من بين الصفقات البارزة والتى تعرف بالـ”Mega-M & A ” وهو مصطلح يستخدم عمومًا لوصف الصفقات ذات القيمة بقطاع التأمين على سبيل المثال الدمج الذى فشل بين شركتين Aon و Willis Towers Watson ، وهما شركتان في قمة مجدهما بعالم السمسرةمراقبة وترصد للصفقات التى تحمل شبهة احتكار

وتوقع موقع Artemis تفكك الصفقة في نهاية المطاف تحت وطأة الخلاف التنظيمي ورفع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) دعوى مدنية لمكافحة الاحتكار.

وكان قرار وزارة العدل بمنع المجموعة المقترحة البالغة 30 مليار دولار مدفوعًا بتهديد محسوس للمنافسة ، فضلاً عن احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار ، وفي النهاية ، إنشاء “سمسرة عملاقة”.

وعلى صعيد متصل ذكر Artemis مثال اخر وهو شراء AXA الذي نجح في النهاية لممتلكات برمودا وشركة إعادة التأمين / التأمين ضد الحوادث XL Group في عام 2018.

حيث أعلنت AXA في الأصل أنها تخطط للاستحواذ على XL Group مقابل 15.3 مليار دولار ، قبل الكشف عن خطط العلامة التجارية

والهيكلة لعملية مستقبلية مشتركة تعرف الآن باسم AXA XL، ومع ذلك ، على الرغم من التكلفة العالية والانتهاء الحديث نسبيًا من تشكيل AXA XL ، فمن الجدير بالذكر أن محاولة دمج ايون وويليس تاورز واتسون كانت فريدة من نوعها ؛ في كل من تقييمها البالغ 30 مليار دولار ومشاركة ما كان ولا يزال أكبر لاعبين في وساطة إعادة التأمين.

هذه الصفقات لها مزايا إستيراتيجية

وبحسب التقرير، فمن الآمن أن نقول إن مصير إعادة التأمين العملاقة M & A مضمون من حيث الاستدامة في أجزاء متساوية من خلال السعي الحتمي لتحقيق الربح والميزة الإستراتيجية المضمنة في هذه الصناعة -رأسمالية السوق الحرة بشكل عام-والغموض المطلق للمصطلح نفسه.

وشهد سوق الإعادة عملية بيع شركة إعادة التأمين الكبيرة PartnerRe لشركة التأمين المشترك الفرنسية Covéa حيث أبرما مذكرة تفاهم في مارس 2020 ، والتي بموجبها ستستحوذ Covéa على PartnerRe مقابل مبلغ قدره 9 مليارات دولار ، بالإضافة إلى توزيعات أرباح نقدية قدرها 50 مليون دولار.

وخلص التحليل إلى أن هناك بيئة جديدة تشكلت رغم وجود مخاوف متزايدة بشأن مكافحة الاحتكار والمنافسة العالمية الأوسع مما يضيف تعقيدات لأي صفقة اندماج وشراء التي تنطوي على صفقة بمليارات الدولارات .