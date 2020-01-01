الشقيقتان هيرميس والمجموعة المالية تقتنصان ثلث التعاملات السنوية للسمسرة فى 2019

هيمنت الشقيقتان المجموعة المالية للسمسرة وهيرميس لتداول الأوراق المالية على ثلث تعاملات السمسرة العام المنقضى 2019، بنسبة 30.9%.

وكان نصيب المجموعة المالية من تعاملات العام 87.79 مليار جنيه، بحصة سوقية 19.3%، وهيرميس 11.6%، بقيم تداولات 52.9 مليار جنيه.

الصفقات تدعم مركز الشقيقتين

ودعمت الصفقات مركز الشقيقتين لتستحوذ المجموعة المالية على 36.1% من الصفقات خلال العام بقيمة إجمالية 39.1 مليار جنيه، بينما كان نصيب هيرميس 17.5% بقيم تعاملات 18.9 مليار جنيه، وفقا للتقرير السنوي لترتيب شركات السمسرة الصادر عن البورصة المصرية.

وتصدرت الشقيقتان أيضا تعاملات سوق خارج المقصورة والذي يشمل الصفقات، مع تبادل الأدوار لتأتى هيرميس أولا بحصة سوقية 27.5% بقيم تداولات 17.7 مليار جنيه ، والمجموعة المالية الثانية بحصة سوقية 11.6%، وقيم تداولات 7.5%.

يشار إلى أن هيرميس تولت طرح شركة فورى بالبورصة المصرية، العام المنقضى ، كما قامت بتنفيذ صفقة بيع 69.1 مليون سهم من شركة ابن سينا فارما ما يمثل 8.4% من أسهم الشركة ، بجانب عدد من الصفقات والعمليات الأخرى.