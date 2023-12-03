الشقيقتان «هيرميس» تتصدران ترتيب شركات السمسرة خلال نوفمبر 2023

تصدرت الشقيقتان «إى إف جى الدولية» و»هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» ترتيب شركات السمسرة خلال شهر نوفمبر من العام الحالى‪.

وساهمت صفقة استحواذ «جلوبال للاستثمار» على %30 من «الشرقية للدخان» –ايسترن كومباني- فى اقتناص «العربى الأفريقى الدولي» لتداول الأوراق المالية والسندات المركز الثالث‪.

وأوضح عدد من رؤساء شركات السمسرة أن التعاملات خلال نوفمبر 2023 شملت المستثمرين الأفراد والمؤسسات‪.

وتابعوا أن صعود البورصة المصرية خلال الفترة الماضية إلى مستويات تاريخية استقطب فئات جديدة من المستثمرين الأفراد، ما دعم من ترتيب شركات السمسرة‪.

ولم تشهد ترتيب قائمة الـ10 الكبار تغيرات كبيرة سوى دخول «كايرو كابيتال» مقابل خروج «بلتون»، بجانب تغير طفيف لمراكز باقى المتنافسين‪.

-1 إى إف جى هيرميس الدولية

جاءت شركة «إى إف جى هيرميس الدولية» فى صدارة ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية عن تعاملات شهر نوفمبر الماضي، بحصة سوقية %10.7 وقيمة تداول 23.2 مليار جنيه، صاعدة من المركز الثانى خلال أكتوبر السابق، ونفذت نحو 68.8 ألف عملية لصالح مليار ورقة مالية‪.

وحلت الشركة فى المركز الثانى فى الفترة منذ بداية العام بحصة سوقية %9.1 وقيمة تداول 114.1 مليار جنيه‪.

-2هيرميس

وحلت «هيرميس للوساطة» فى الأوراق المالية فى الوصافة متراجعة من الصدارة خلال شهر أكتوبر الماضي، بحصة سوقية %10.1 وتداولات 22 مليار جنيه، عبر تنفيذ 311.8 ألف عملية على 5.2 مليار ورقة مالية‪.

وعن الفترة منذ يناير حتى نوفمبر الماضى جاءت الشركة فى الصدارة بحصة سوقية %11.3 بقيمة تداول 141.8 مليار جنيه‪.

-3 العربى الأفريقى الدولي

وقفزت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات، 11 مركزا، إذ حلت فى الترتيب الثالث عن نوفمبر الماضي، مقارنة بالرابع عشر خلال أكتوبر السابق له، بنسبة %9.7 وتداولات 21 مليارًا، وحجم تداول سجل 2.2 مليار ورقة مالية على 56.6 ألف ورقة مالية‪.

ومنذ بداية 2023، جاءت الشركة فى الترتيب الثامن بحصة سوقية %3.5 بقيمة تداول 44.1 مليار جنيه‪.

وقال ياسر المصرى العضو المنتدب لـ»العربى الأفريقى لتداول الأرواق المالية»، إن صعود الشركة خلال شهر نوفمبر الماضى إلى المركز الثالث من الرابع عشر فى أكتوبر كان بسبب تنفيذ صفقة الشرقية للدخان‪.

وأوضح المصرى أن الشركة تستهدف استمرارها خلال العام المقبل ضمن ترتيب الـ 10 شركات وساطة مالية الأولى‪.

-4 التجارى الدولي

وتراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، بواقع مركز واحد وجاءت فى الترتيب الرابع بنهاية تعاملات نوفمبر الماضي، مقارنة بالثالث بالشهر السابق له، بهيمنة بلغت %6.1 وتداولات 13.1 مليار جنيه، بعدد 213 ألف عملية لصالح 2.6 مليار ورقة مالية‪.

وخلال فترة الـ11 شهرا جاءت الشركة فى المركز الثالث بحصة سوقية %6.7 وتداولات 84 مليار جنيه‪.

-5 مباشر

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، فى المركز الخامس مقارنة بالرابع خلال شهر أكتوبر السابق له، بحصة سوقية %4.5 وقيمة تداول 9.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 359 ألف عملية على 3.9 مليار ورقة مالية‪.

ومنذ بداية العام جاءت مباشر فى الترتيب الخامس بحصة سوقية %4.4 وتداولات 54.8 مليار جنيه‪.

من جانبه، قال إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، إنها ركزت بشكل أكبر على الأفراد نظرًا للتعاملات من خلال تطبيق الشركة‪.

ولفت رشاد إلى أن تطبيق «دو تريد» دخل حيز التفعيل؛ إذ استقطب أعدادًا كبيرة من المستثمرين الأفراد خلال الفترة الماضية‪.

وأوضح أن الشركة لديها حصة جيدة من المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات تجعلها ضمن الـ 10 شركات السمسرة الأولى‪.

-6 ثاندر

وكان المركز السادس من نصيب شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية عن شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالترتيب الـ 5 بأكتوبر السابق، بحصة سوقية %4.4 وقيمة تداول 9.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 1.2 مليون عملية على 3.7 مليار ورقة مالية‪.

وخلال فترة الـ11 شهرا جاءت ثاندر فى المركز التاسع بحصة سوقية %3.5 بقيمة تداول 43.4 مليار جنيه‪.

-7 عربية أون لاين

فيما صعد أداء شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إذ اقتنصت الترتيب السابع عن شهر نوفمبر مقارنة بالثامن أكتوبر السابق، وهيمنت على حصة سوقية قدرها %3.7 بقيمة تداول 8 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 243 ألف عملية لصالح 3.2 مليار ورقة مالية‪.

ومنذ يناير وحتى نوفمبر حلت الشكرة فى المركز السادس بحصة سوقية %3.9 و48.9 مليار جنيه تداولات‪.

8 ‪- بايونيرز

وهيمنت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية على المركز الثامن عن شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالترتيب السابع بنهاية أكتوبر السابق، بحصة سوقية %3.6 وقيمة تداول 7.7 مليار جنيه، وتم تنفيذ 222.5 ألف عملية على 2.9 مليار ورقة مالية‪.

ومنذ بداية 2023، جاءت الشركة فى المركز السابع بحصة سوقية %3.7 وتداولات 46.2 مليار جنيه‪.

من جانبه، قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تراجع الشركة للمركز الثامن بدلاً من السابع بالشهر الماضى جاء مدفوعاً بغياب عمليات خارج المقصورة فى نوفمبر، مشيرًا إلى أنها تقدمت فى تعاملات المؤسسات فى المقابل، هذا إلى جانب التركيز الكبير على تعاملات الأفراد أيضاً‪.

وأضاف «عبد القادر»، أن بايونيرز تستهدف أن تكون ضمن الخمسة الأوائل مع ختام السنة خلال الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الشركة تصب تركيزها فى هذا الإطار على ثلاثة شرائح رئيسية، وهى تعاملات الأفراد، والأونلاين، والذى أصبح يجذب شريحة كبيرة جداً فى الوقت الحالي، بالإضافة إلى المؤسسات، والتى تزداد حصتها منها بشكل شهري‪.

-9 أسطول

وحافظت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات على ترتيب المركز التاسع للشهر الثانى على التوالى بحصة سوقية 3.2% وقيمة تداول بلغت 7 مليارات جنيه، وعدد 243.2 ألف عملية على 2.8 مليار ورقة مالية‪.

وخلال فترة الـ11 شهر جاءت شركة أسطول فى المركز العاشر بحصة سوقية %3.3 وتداولات 41.8 مليار جنيه‪.

-10‪ كايرو كابيتال

وتقدمت شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية، من المركز الـ13 بشهر أكتوبر وحلت فى المركز العاشر بنهاية نوفمبر الماضي، بحصة سوقية %2.9 وتداولات 6.2 مليار جنيه، و2.5 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 96.4 ألف ورقة مالية‪.

وجاءت الشركة فى المركز الـ13 فى الفترة منذ بداية العام بحصة سوقية %2.5 وتداولات 31.6 مليار جنيه‪.

وفى هذا السياق، قال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، إن تقدم الشركة للمركز العاشر جاء مدفوعاً بتركيزها على تعاملات المؤسسات، إذ إنها نجحت بالفعل عن طريق إدارة البحوث فى استقطاب مجموعة جديدة منها، إلى جانب زيادة حجم التعامل مع تلك الموجودة لديها، إضافة إلى ذلك فقد اتجه حجم تعاملات الأفراد للزيادة خلال نوفمبر الماضي‪.

ونوه أبو حسين، إلى أن كايرو كابيتال تستهدف أن تكون ضمن العشرة الأوائل مع ختام السنة خلال الشهر الحالى، لافتاً إلى أن الشركة تصب تركيزها فى هذا الإطار على تعاملات كل المؤسسات، والتى تسعى لزيادة أحجام التعامل مع تلك الموجودة لديها، وكذلك الأفراد العملاء عندها مع العمل على جذب آخرين جدد‪.

-11‪ الأهلى فاروس

وجاءت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ11 للشهر الثانى على التوالي، بحصة سوقية %2.8 وتداولات 6.1 مليار جنيه، بحجم 1.4 مليار ورقة مالية من خلال 96.5 ألف عملية‪.

ومنذ بداية العام جاءت الشركة فى المركز الرابع بحصة سوقية %4.4 بقيمة تداول 55.5 مليار جنيه‪.

-12‪ تايكون

كما حلت شركة تايكون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثانى عشر للشهر الثانى على التوالى بحصة سوقية %2.8 بقيمة تداول 6 مليارات جنيه ونحو 2.9 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 220.9 ألف عملية‪.

وفى الفتر منذ مستهل 2023 وحتى نهاية نوفمبر جاءت الشركة فى المركز الحادى عشر بحصة سوقية %2.8 بقيمة تداول 35.1 مليار جنيه‪.

-13 بلتون

وهبط أداء شركة بلتون لتداول الأوراق المالية من المركز العاشر بنهاية تعاملات أكتوبر الماضي، وجاءت فى الترتيب الثالث عشر عن شهر نوفمبر، بحصة سوقية %2.2 وقيمة تداول 4.7 مليار جنيه، عبر 77.5 ألف عملية منفذة على 1.5 مليار ورقة مالية‪.

وفى فترة الـ11 شهر الأولى من العام الجارى حلت بلتون فى المركز الثانى عشر بحصة سوقية %2.7 وتداولات 34.1 مليار جنيه‪.

-14‪ إتش سي

وصعدت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية من المركز الـ18 بنهاية تعاملات أكتوبر الماضي، وأنهت نوفمبر فى الترتيب الرابع عشر، بحصة سوقية %2 وقيمة تداول 4.3 مليار جنيه، بنحو 45.4 ألف عملية لصالح 516 مليون ورقة مالية‪.

ومنذ بداية العام حصدت الشركة المركز الـ16 بحصة سوقية %2.1 بقيمة تداول 26.6 مليار جنيه.

-15‪ نعيم

وعلى جانب آخر، حافظت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية على نفس ترتيب المركز الخامس عشر للشهر الثانى على التوالى بحصة سوقية %1.9 وحققت تداولات 4.12 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105 آلاف عملية لصالح 1.2 مليار ورقة مالية‪.

وجاءت الشركة فى المركز الخامس عشر منذ بداية العام بحصة سوقية %2.1 وقيمة تداول 27 مليار جنيه‪.

-16‪ سيجما

وحلت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السادس عشر للشهر الثانى على التوالى دون تغير، وحققت بنهاية تعاملات نوفمبر الماضى حصة سوقية %1.9 بقيمة تداول 4.11 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 106 آلاف عملية لصالح 1.7 مليار ورقة مالية‪.

وجاءت سيجما فى المركز السابع عشر منذ بداية العام بحصة سوقية %2.1 وتداولات 26.1 مليار جنيه‪.

-17‪ ميراج

وفى السياق ذاته، حافظت شركة ميراج على نفس ترتيب المركز السابع عشر للشهر الثانى على التوالي، بحصة سوقية بنهاية نوفمبر المنقضى بلغت %1.9 بقيمة تداول 4.10 مليار جنيه، عبر تنفيذ 167.7 ألف عملية لصالح 2.1 مليار ورقة مالية‪.

وفى الفترة منذ يناير وحتى نوفمبر الماضيين حلت الشركة فى المركز الـ18 بحصة سوقية %1.8 وقيمة تداول 23.1 مليار جنيه‪.

-18‪ نيوبرنت

فيما صعدت شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية من المركز ال21 بنهاية تعاملات أكتوبر الماضي، وحلت فى الترتيب الثامن عشر عن شهر نوفمبر، بحصة سوقية %1.7 بقيمة تداول 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لصالح 1.4 مليار ورقة مالية‪.

أما منذ بداية العام فجاءت الشركة فى المركز الـ22 بحصة سوقية %1.3 وقيمة تداول 16.9 مليار جنيه‪.

19 ‪- ثمار

وصعدت أيضًا شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية من المركز الـ20 خلال أكتوبر الماضي، وحلت فى المركز التاسع عشر عن شهر نوفمبر، بحصة سوقية %1.7 وقيمة تداول 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.2 ألف عملية لصالح 1.8 مليار ورقة مالية‪.

ومنذ بداية العام، جاءت ثمار فى الترتيب الـ20 بحصة سوقية %1.6 وقيمة تداول 19.5 مليار جنيه‪.

20 ‪- أرقام

وتراجع أداء شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، من المركز التاسع عشر بشهر أكتوبر وجاءت فى الترتيب العشرون عن نوفمبر الماضي، بحصة سوقية %1.6 وقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، بنحو 460.7 مليون ورقة مالية عبر 80.5 ألف عملية‪.

ومنذ بداية العام جاءت الشركة قى المركز الرابع عشر بحصة يوقية %2.5 بقيمة تداول بلغت 31.4 مليار جنيه.

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