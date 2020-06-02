الشقيقتان «هيرمس» والمجموعة» تسيطران على ثلث تعاملات «السمسرة» فى مايو

سيطرت الشقيقتان «المجموعة المالية للسمسرة» و «هيرمس للوساطة» على ثُلث تعاملات السمسرة فى شهر مايو الماضي، إذ نجحت الأولى فى الاحتفاظ بصدارة ترتيب الشركات بينما اقتنصت الثانية مركز الوصافة من شركة التجارى الدولى للسمسرة التى تراجعت للمركز الثالث.

ولعبت الصفقات دورًا مؤثرًا فى إعادة تشغيل لعبة الكراسى الموسيقية مجددًا بسوق السمسرة، إذ شهد ترتيب مايو تغييرات كثيرة على مستوى قائمة الـ 10 الكبار، و انضم 3 أعضاء جدد وهم شركة «برايم» التى اقتنصت المركز الرابع و شركة «كايرو كابيتال» التى قفزت للمركز الـ 7 و شركة «مباشر» التى تقدمت للمركز الـ 10 مقابل خروج كل من «نعيم» و»عربية أونلاين» و»إتش سي» من تلك القائمة .

يُذكر أن «كايرو كابيتال» و»برايم» احتلتا المركز الـ 3 و الـ 4 بترتيب السمسرة من حيث قيمة الصفقات، إذ نفذت الأولى صفقات بقيمة 973.796 مليون جنيه بينما سجلت الثانية صفقات بـ 840.632 مليون.

1 – المجموعة المالية للسمسرة

حافظت شركة المجموعة المالية للسمسرة على صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية لشهر مايو المنقضي، منفذة تداولات بقيمة 6.072 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %18.6 وهو مركزها نفسه فى شهر أبريل الماضى عندما سجلت تداولات تداولات بقيمة 8.249 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %17.9.

وحصلت «المجموعة المالية» على صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى، بقيمة تداولات منفذة 36.195 مليار جنيه و حصة سوقية %19.8.

2 – هيرميس

تقدمت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية إلى مركز الوصافة فى ترتيب شهر مايو المنقضي، منفذة تداولات بقيمة 4.727 مليار جنيه بحصة سوقية %14.5 وهو المركز نفسه المسجل فى شهر أبريل الماضي، التى نفذت فيه تداولات بقيمة 4.944 مليار جنيه بحصة سوقية %10.8.

واحتلت «هيرميس» المرتبة الثالثة فى ترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى بقيمة تداولات منفذة 15.898 مليار جنيه بحصة سوقية %8.7 .

3 – التجارى الدولي

تراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة إلى المركز الثالث بشهر مايو الماضي، مسجلة تداولات بقيمة 2.201 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت %6.7 وهو مركزها نفسه فى ترتيب شهر أبريل المالضى بقيمة 5.54 مليار جنيه بحصة سوقية %12.1.

وسجلت «التجارى الدولي» المرتبة الثانية فى ترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، بقيمة تداولات منفذة 17.727 مليار جنيه بحصة سوقية %9.7.

الصفقات تدعم «برايم» و»كايروكابيتال» فى الدخول لقائمة الـ 10 الكبار

4 – برايم

حققت شركة «برايم للسمسرة» قفزة كبيرة فى ترتيب شهر مايو الماضي، لتأتى فى المركز الـ 4 منفذة تداولات بقيمة 1.410 مليار جنيه بحصة سوقية %4.3 مقارنة مع المركز الـ 17 فى شهر أبريل الماضي، التى استحوذت خلاله على حصة سوقية %1.1 وتداولات بقيمة 497.3 مليون جنيه.

وفى الفترة من يناير وحتى مايو الماضى احتلت «برايم» الترتيب الـ 10 بحصة سوقية %2.2 وتداولات بقيمة 3.944 مليار جنيه .

المراغى: تنفيذ «النشا للجلوكوز» عزز الترتيب وخطوة لدعم تعاملات المؤسسات

وقال شوكت المراغى العضو المنتدب بشركة «برايم للسمسرة»، إن تنفيذ صفقة استحواذ «كايرو ثرى أيه» على شركة «النشا والجلوكوز» دعم أداء شركته بسوق الصفقات بتعاملات الشهر الماضي.

وأوضح أن شركته تمكنت من تدعيم تعاملات الأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أنها تستهدف اقتناص حصة أكبر بالمؤسسات بدعم من تدشين قسم البحوث بقيادة عمرو الألفي.

يُذكرأن «برايم» القابضة نجحت عن طريق ذراعها للسمسرة شركة برايم لتداول الأوراق المالية فى تنفيذ عملية الاستحواذ على %97.5 من أسهم الشركة المصرية للنشا والجلوكوز.

كانت «برايم» قامت بدور السمسار المشترى لمقدم العرض شركة «كايرو ثرى أيه» الدولية للصناعات، وأيضا بدور سمسار البائع للمساهمين الرئيسين المالكين لنسبة %93.5 من أسهم الشركة المصرية للنشا والجلوكوز.

واحتلت «برايم» الترتيب الرابع بسوق الصفقات بحصة سوقية %11.1 وتداولات بقيمة 840.6 مليون جنيه.

5 – فاروس

تراجعت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إلى المركز الخامس بترتيب شركات السمسرة لشهر مايو الماضى، منفذة تداولات بقيمة 1.405 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها %4.3 مقارنة مع المركز الـ 4 فى ترتيب شهر أبريل الماضى الذى سجلت فيه تداولات بقيمة 2.220 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها %4.8.

وجاءت «فاروس» فى المركز الـ 4 بترتيب شركات السمسرة خلال يناير إلى مايو الماضى، بقيمة تداولات 9.916 مليار جنيه بحصة سوقية %5.4.

ويقول سيف عطية مدير إدارة التداول بفاروس لتداول الأوراق المالية إن هذا الانخفاض فى الترتيب جاء نتيجة أن شهر أبريل شهد تنفيذ عمليات خارج مقصورة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تحرك مركز واحد لأسفل لا يمثل تراجعا، خاصة مع استحواذ الشركة على حصة كبيرة بالمؤسسات.

وجاءت «فاروس» بتعاملات المؤسسات فى المركز الرابع فى شهر مايو بحصة سوقية 6.2%، وقيم تعاملات 1.113 مليار جنيه.

وكشف «عطية» أن تداعيات فيروس كورونا، وما تبعها من حالة عدم وضوح بالسوق دفعت فاروس إلى تأجيل خطة كانت تعتزم من خلالها زيادة نسبة تعاملات الأفراد، من إجمالى تداولاتها، مما كان من شأنه دعم معدلات الربحية وتعزيزها.

6 – أرقام

وحلت شركة «أرقام» لتداول الأوراق المالية فى المركز السادس بترتيب شهر مايو المنقضي، منفذة تداولات بقيمة 1.275 مليار جنيه بحصة سوقية %3.9 متقدمة مركزًا عن ترتيبها فى شهر أبريل الماضي، الذى سجلت فيه تداولات بقيمة 1.497 مليار جنيه بحصة سوقية %3.3.

وجاءت «أرقام» فى المركز الـ 7 بترتيب شركات السمسرة خلال يناير إلى مايو الماضى، بقيمة تداولات 7.346 مليار جنيه بحصة سوقية %4.

7 – كايرو كابيتال

صعدت «كايرو كابيتال» من المركز الـ20 خلال شهر أبريل إلى المركز الـ 7 بنهاية تعاملات شهر مايو، بحصة سوقية %3.8 وتداولات بقيمة 1.242 مليار جنيه، مقارنة مع حصة سوقية 1% وتداولات بقيمة 448.2 مليون جنيه فى أبريل.

وفى الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي، سجلت المركز الـ 15، بحصة سوقية %1.4 وتداولات بقيمة 2.521 مليار جنيه.

أبو حسين: «ميدور» العامل الرئيسى لتلك القفزة ونستهدف التواجد ضمن الـ 15 الأوائل بنهاية العام

وقال أحمد أبو حسين العضو المنتدب بـ «كايرو كابيتال»، إنها نفذت خلال الشهر الماضي، صفقة استحواذ الهيئة العامة للبترول على حصة بنك قناة السويس بشركة «ميدور»، إذ كانت سمسارًا للطرف البائع .

ولفت إلى أن تلك الصفقة كانت العامل الرئيسى للقفزة التى حققتها الشركة بترتيب السمسرة لشهر مايو الماضي، ووفقًا للبيانات جاءت «كايرو كابيتال» فى المركز الثالث بسوق خارج المقصورة «الصفقات فقط» بحصة سوقية %12.9 وتداولات 973.7 مليون جنيه .

وأوضح أن شركته تتطلع للتواجد ضمن الـ 15 شركة الأوائل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تتوسع فى التداول عبر الأون لاين لتحسين الأداء .

8 – بلتون

تراجعت شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية مركزين لتحتل المرتبة الـ 8 فى ترتيب شهر مايو المنقضي، منفذة تداولات بقيمة 1.177 مليار جنيه بحصة سوقية 3.6%، مقارنة مع المركز الـ 6 فى ترتيب شهر أبريل الماضي، عندما سجلت تداولات بقيمة 1.680 مليار جنيه بحصة سوقية %3.7.

وجاءت «بلتون» فى المركز الـ 6 بترتيب شركات السمسرة خلال يناير إلى مايو الماضى، بقيمة تداولات 8.275 مليار جنيه بحصة سوقية %4.5.

9 – بايونيرز

تأخرت شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية 4 مراكز لتأتى فى المركز الـ 9 خلال شهر مايو الماضي، بقيمة تداولات منفذة 1.082 مليار جنيه بحصة سوقية %3.3 مقارنة مع المركز الـ 5 فى شهر أبريل الماضي، عندما نفذت تداولات بقيمة 1.716 مليار جنيه بحصة سوقية %3.7.

وحلت «بايونيرز» فى المركز الـ 5 بترتيب شركات السمسرة خلال يناير إلى مايو الماضى، بقيمة تداولات 9.916 مليار جنيه بحصة سوقية %5.4.

عبد القادر: وضع البورصة المتذبذب أصاب أداء شركتنا خلال الشهر الماضي

وقال عامر عبد القادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير، إن وضع السوق المتذبذب أثر على أداء شركته خلال تعاملات شهر مايو الماضي .

وأوضح أنه على الرغم من صعوبة الموقف، إلا أن شركتهُ تسعى للتواجد ضمن الـ10 الأوائل بنهاية العام الجاري .

ولفت إلى أن شركته لا تزال تحتفظ بحصتها على صعيد تعاملات الأفراد والمؤسسات.

10 – مباشر

تقدمت شركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية للمركز الـ 10 عن تعاملات شهر مايو منفذة تداولات بقيمة 767.890 مليون جنيه بحصة سوقية %2.3 مقارنة مع المركز الـ 12 فى شهر أبريل الماضى بحصة سوقية %2.1 وتداولات 945 مليار جنيه.

واحتلت «مباشر» المركز الـ 11 خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى بتداولات 3.908 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها %2.1.

إيهاب رشاد: نسعى لإطلاق برنامج جديد للتداول عبر الإنترنت قبل نهاية العام

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس شركة «مباشر هولدنج للاستثمارات المالية»، إنها أعادت عمليات «sameday» وعمليات المارجن منذ بداية الشهر الجارى عقب توقفها بمنتصف مارس بسبب وضع السوق المتدهور حينها، مما أثر بالايجاب على أداء الشركة .

وأوضح أن شركته تعمل حاليا على تطوير برنامج جديد فى مجال التداول عبر الإنترنت، مرجحًا أن يتم إطلاقه فى نهاية العام الجاري.

11 – عربية أونلاين

وجاءت شركة «عربية أون لاين» للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الـ 11 فى شهر مايو، منفذة تداولات بقيمة 751.741 مليون جنيه بحصة سوقية %2.3 مقارنة بالمركز الـ 10 فى شهر أبريل الماضى عندما استحوذت على حصة سوقية قدرها %2.5.

فيما جاءت فى الفترة منذ يناير وحتى نهاية مايو الماضى فى المركز الـ 12 بحصة سوقية %2.1 بتدولات قيمتها 3.908 مليار جنيه.

وأرجع عمرو الجزيري، رئيس عربية «أون لاين» لتداول الأوراق المالية هذا التحرك الطفيف لأسفل فى ترتيب الشركة إلى ما أسماه بحالة الاستقرار السلبى التى يشهدها سوق الأوراق المالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد أن حفاظ الشركة على ترتيبها مع التحرك لأسفل أو لأعلى فى نطاق مركز واحد أو إثنين أمر إيجابي، خاصة وأن فيروس كورونا المستجد من المتوقع أن يكون له تأثير طويل المدى على البورصة.

وأشار إلى أن تداعيات فيروس كورونا أرجأت خطة التوسع الجغرافى التى كانت تعتزم «عربية أون لاين» تنفيذها العام الجاري.

12 – إتش سي

حلت شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 12 خلال مايو الماضي، محققة تداولات بقيمة 625.083 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.9 مقارنة مع المركز الـ 9 فى شهر أبريل الماضى عندما سجلت تداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه، وحصة سوقية 2.6% .

ومنذ بداية العام وحتى نهاية مايوالمنقضي، سجلت «إتش سي» المركز الـ 13 بتداولات قيمتها 3.810 مليار جنيه .

وقال حسن شكري، العضو المنتدب لشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية إن الأولوية لترتيب الشركة بتعاملات داخل المقصورة بعد استبعاد الصفقات، لافتا إلى أن الترتيب الإجمالى يتعلق بأداء الصفقات، وهو عادة لايعطى صورة واضحة عن أداء الشركة.

وأوضح أن هذا التراجع جاء بسبب تنفيذ «إتش سي» صفقة فى أبريل الماضي، وعدم تنفيذ صفقات فى مايو.

وجاءت «إتش سي» فى المركز الـ 12 بتداولات السوق الرئيسية بعد استبعاد الصفقات فى مايو، بحصة سوقية %2.3 وقيم تداولات 565.7 مليون جنيه.

13 – نعيم

وجاءت «نعيم للوساطة» فى المركز الـ 13 متأخرة بمعدل 5 مراكز، إذ كانت تحتل الترتيب الـ 8 فى شهر أبريل الماضي، وحققت تداولات بلغت قيمتها 600.798 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.8 مقارنة مع تداولات شهر أبريل الماضى التى بلغت 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية %3.2.

وفى الفترة منذ بداية العام وحتى شهر مايو الماضي، احتلت «نعيم» المركز الـ 8 بحصة سوقية %2.8 وتداولات بقيمة 5.125 مليار جنيه.

14 – إتش إس بى سي

تقدمت «إتش إس بى سى سيكيوريتيز إيجيبت» إلى المركز الـ 14 مقارنة مع الترتيب الـ 19 خلال شهر أبريل، وحصدت حصة سوقية بنحو %1.8 وتداولات بقيمة 577.263 مليون جنيه.

وفى الفترة من يناير إلى مايو الماضى، جاءت « إتش إس بى سى سيكيوريتيز إيجيبت» فى المركز الـ 17 بحصة سوقية %1.3 وتداولات بقيمة 2.291 مليار جنيه .

15 – سيجما

حلت شركة «سيجما» لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 15 خلال شهر مايو الماضي، بقيمة تداولات منفذة قدرها 546.744 مليون جنيه لتتأخر مركزين عن ترتيبها فى أبريل الماضى .

واحتلت «سيجما» المركز الـ 9 خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020 بقيم تداول قدرها 4.547 مليارات جنيه وحصة سوقية %2.5.

16 – ثمار

حلت شركة المصرية العربية «ثمار» فى المرتبة الـ 16 خلال شهر مايو الماضى بقيم تداولات منفذة 387.501 مليون جنيه و حصة سوقية %1.2 مقارنة مع المركز الـ 15 فى شهر أبريل الماضى بحصة سوقية قدرها %1.3 وتداولات بقيمة 600.3 مليون جنيه.

واحتلت الشركة المركز الـ 19 خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى بحصة سوقية قدرها 1.1% وتداولات بقيمة 1.943 مليار جنيه .

وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية إنها نجحت فى السيطرة على مركز متقدم ضمن قائمة العشرة الكبار فى سوق الأفراد بحصة سوقية تقترب من %3.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم الحفاظ على حصتها وتعظيمها من خلال التركيز على «التداول الإلكتروني» الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة ولم يتقدم أى من العملاء بشكاوى ضد برنامج الشركة.

وأوضح أن الرؤية الضبابية الحالية التى تفرضها أزمة كورونا تدفعنا إلى التأنى فى تنفيذ أى خطط توسعية جديدة والاكتفاء بالوضع الحالى مؤقتاً، مشيراً إلى أن «ثمار» تمتلك 11 فرعاً وغير وارد افتتاح فروع جديدة فى الوقت الحالي.

ولفت إلى أن الفترة الضبابية الحالية لن تكون الأخيرة على البورصات ومنها السوق المصرية إذ لم تتأثر حتى الآن بتداعيات كورونا بشكل كبير لحين ظهور النتائج المالية لبعض الشركات عن الربع الثانى وهى ذروة تفشى الفيروس والتى من المؤكد أنها ستشهد أعمالا مالية ضعيفة.

17 – العربى الأفريقي

تأخرت شركة العربى الأفريقى 3 مراكز بترتيب شهر مايو الماضى لتصل إلى المركز الـ 17 منفذة تداولات بقيمة 366.683 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.1 مقارنة بالمركز الـ 14 فى أبريل الماضى بتداولات قيمتها 708.8 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.5

واحتلت شركة «العربى الأفريقي» المركز الـ 16 خلال الـ 5 شهور الأولى من 2020 بحصة سوقية قدرها %1.3 وتداولات بقيمة 2.434 مليار جنيه.

18 – تايكون

تراجعت شركة «تايكون للوساطة» مركزين فى ترتيب شهر مايو المنقضى لتحتل المركز الـ 18 مسجلة تداولات بقيمة 320.419 مليون جنيه بحصة %1 مقارنة مع المركز الـ 16 فى ترتيب أبريل الماضى بحصة سوقية بنحو %1.1 وقيم تداولات بلغت 521.4 مليون جنيه.

وفى الفترة منذ بداية العام وحتى مايو الماضى جاءت الشركة فى المركز الـ 20 محققة تداولات بقيمة 1.670 مليار جنيه وبحصة سوقية %0.9.

وقال عمرو فاروق رئيس شركة تايكون القابضة، المالكة لـ «تايكون» لتداول الأوراق المالية إن ذراع السمسرة نجح للشهر الثالث أو الرابع على التوالى فى الاستقرار ضمن قائمة العشرين الكبار بشركات الوساطة.

ولفت إلى أن الشركة استمرت فى تفوقها فى نشاط الأفراد والمصريين للشهر التاسع على التوالي، كما تقدمت لمدة 5 أشهر فى سوق الخارج حتى فبراير الماضى ثم الاستقرار فى مركز الوصافة حتى الآن.

وأشار إلى أن «تايكون» تسعى لتعظيم حصتها فى المؤسسات بفضل الحصول على أحدث رخص التداول مثل «الشورت سيلنج» إذ كانت شركته من أوائل الحاصلين عليها، فضلا عن الرخص الأخرى مثل المحافظ والصناديق والاستشارات والشراء بالهامش وتعاملات الجلسة الواحدة وغيرها.

وأوضح أن شركته افتتحت مؤخراً فرع للسمسرة فى الإسكندرية وهو أول فرع يتم افتتاحه منذ سنوات طويلة وذلك فى إطار خطة الشركة للتوسع الجغرافى فضلا عن تجديد وتحديث الموقع الإلكتروني.

وقال إن شركته تعاقدت مع مؤسستين محليتين من المقرر البدء فى تنفيذ تعاملاتهما خلال الفترة المقبلة، كما استقطبت جزءا كبيرا من الأفراد الجدد بعد تنفيذ سلسة ورش عمل للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن توفير ملاءة مالية جيدة وتعاقد ثلاثى مع بنكى الكويت الوطنى وعوده مصر لتغطية أى احتياجات.

19 – شعاع

وجاءت شركة «شعاع» لتداول الأوراق المالية فى المركز الـ 19 بترتيب شهر مايو الماضي، منفذة تداولات بقيمة 288.515 مليون جنيه بحصة سوقية %0.9 مقارنة مع المركز الـ 22 فى أبريل الماضى بقيمة تداولات منفذة 411.491 مليون جنيه بحصة سوقية %0.9.

وحلت «شعاع» فى المركز الـ 18 فى ترتيب السمسرة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى منفذة تداولات بقيمة 1.978 مليار جنيه بحصة سوقية %1.1.

20 – نيوبرنت

واحتلت «نيوبرنت» لتداول الأوراق المالية، المركز الـ 20 فى شهر مايو الماضي، بتداولات قدرها 287.550 مليون جنيه بحصة سوقية %0.9 مقارنة مع المركز الـ 18 فى شهر أبريل الماضى، عندما استحوذت على %1 من تعاملات السوق بقيمة تداولات منفذة بلغت 467 مليون جنيه.

ومنذ يناير وحتى مايو الماضي، جاءت الشركة فى المركز الـ 22 بحصة سوقية %0.7 وتداولات بقيمة 1.310 مليار جنيه.

إعداد : قسم البورصة