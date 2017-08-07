الشغب واحد والمصير مختلف.. حبس وايت نايتس والإفراج عن جماهير الفيصلي

على المصرى لن ينتهى الشغب فى الملاعب المصرية، إلا بوجود عدالة تحكيمية، وإجراءات عقابية موحدة، تطال كل من يخرج على النص، وليس حسب الجنسية والأهواء، وبغض النظر عن الانتماء أو جواز السفر. شاهد الجميع ما حدث من جماهير ولاعبى وإداريى الفيصلى الأردنى، مساء أمس الأحد، فى مدرجات استاد ا



على المصرى



لن ينتهى الشغب فى الملاعب المصرية، إلا بوجود عدالة تحكيمية، وإجراءات عقابية موحدة، تطال كل من يخرج على النص، وليس حسب الجنسية والأهواء، وبغض النظر عن الانتماء أو جواز السفر.

شاهد الجميع ما حدث من جماهير ولاعبى وإداريى الفيصلى الأردنى، مساء أمس الأحد، فى مدرجات استاد الإسكندرية، والاعتداء على الحكم الدولى المصرى إبراهيم نور الدين، الذى أدار لقاء نهائى البطولة العربية بين الفيصلى والترجى التونسى.



وألقت قوات الأمن القبض على 38 مشجعًا أردنيًّا للفيصلى، قبل أن يتم الإفراج عنهم صباح اليوم الاثنين، بعد تدخل من على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، وخرج الجميع صباح اليوم، وعادوا إلى بلادهم، وبتوجيهات مباشرة من القيادتين فى البلدين.



وتواجد السفير وطاقم السفارة بالكامل، منذ اللحظات الأولى للأحداث فى المراكز الأمنية فى مدينة الإسكندرية، بهدف إنهاء ما حدث والإفراج عن الموقوفين، حتى يعودوا إلى عمان، على متن طائرتهم التى قدموا بها، إلا أن إجراءات وترتيبات إدارية، خاصة بالجانب المصرى، قد حالت دون ذلك، ما أدى إلى تأخير الإفراج عنهم حتى صباح اليوم.

جاء ذلك بالتزامن، مع الحكم الذى أصدرته محكمة الجنح بمدينة نصر، عصر اليوم الاثنين، بمعاقبة 26 متهمًا من أعضاء رابطة مشجعى نادي الزمالك المعروفة بالـ”وايت نايتس”، بالحبس خمس سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منها، على خلفية اتهامهم في أحداث الشغب التي شهدها استاد القاهرة في مباراة مصر وتونس الودية، والتي فاز بها منتخب الفراعنة، يوم الأحد 8 يناير الماضى، استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2017.



وكشفت التحقيقات أن الجماهير التابعة لرابطة ألتراس نادي الزمالك اقتحمت مدرجات ستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وتونس الودية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، كما اعتدى أولتراس “وايت نايتس” على عدد من الجماهير.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتحطيم بعض كراسي استاد القاهرة، وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم “تولي قيادة جماعة أولتراس زملكاوي”، والترويج لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة وإحراز مفرقعات “شماريخ”، واستعمالها، والتي من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضها للخطر وما نتج عنها من إصابات.



وفى السياق ذاته، مازالت الجماهير المقبوض عليها من أولتراس “وايت نايتس”، محتجزة على خلفية أحداث الشغب التى شهدها ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، عقب مواجهة الزمالك وأهلى طرابلس الليبى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت يوم 9 يونيو الماضى.



وقررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 241 من جماهير نادي الزمالك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهمين تهم إتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم والانضمام لجماعة غير مصرح بها قانونا “وايت نايتس”.



وألقت قوات الأمن بالإسكندرية، القبض على المتهمين بعد قيامهم بأحداث شغب أثناء المباراة التي حطموا خلالها مقاعد المدرجات ودورات المياه الملحقة، بعدما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة الخاصة باستاد برج العرب، التي توثق أحداث الشغب والاعتداءات التي قام بها المتهمون، وطلبت تحريات المباحث وأمرت بتفريغ محتويات كاميرات المراقبة.



قبل أن تقوم النيابة بإحالتهم إلى القضاء العسكري باعتباره الجهة المختصة بالأحداث التي وقعت في محيط ستاد الجيش ببرج العرب، ووجهت نيابة المحكمة العسكرية 11 اتهاما للمقبوض عليهم، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون “أولتراس وايت نايتس”، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، وتولى قيادة جماعة أولتراس وايت نايتس، وهو الاتهام الخاص بالمحرضين، والترويج لأفكار تلك الجماعة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة وإحراز مفرقعات “شماريخ”، واستعمار مفرقعات “شماريخ”، من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضهم للخطر، والتى تسببت فى حالات إصابة بالفعل، والجهر بالصياح لإثارة الفتن، والتعدى على رجال الشرطة بالضرب، ومقاومتهم فى أثناء وبسبب عملهم “نتج عنه إصابات”، واستعراض قوة والبلطجة، وإهانة رجال الشرطة بالقول فى أثناء وبسبب وظيفتهم، والإتلاف والتخريب العمدى للأموال الثابتة والمنقولة “كراسى الاستاد”.