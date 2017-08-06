الشعب الهندي أكبر ممتلك للذهب في العالم

يقتنون 22.5 ألف طن سبائك ومجوهرات.. و4 آلاف طن لتزيين المعابد خالد بدر الدين احتلت الهند المركز الأول على العالم فى قائمة أكثر الدول امتلاكا للسبائك والمجوهرات الذهبية، إذ قدرت مؤسسة لندن لسوق السبائك الذهبية LBMAقيمة ما يقتنيه الهنود من السبائك والمجوهرات بأكثر من 22.5 ألف طن، علاوة على حوا

يقتنون 22.5 ألف طن سبائك ومجوهرات.. و4 آلاف طن لتزيين المعابد

خالد بدر الدين



احتلت الهند المركز الأول على العالم فى قائمة أكثر الدول امتلاكا للسبائك والمجوهرات الذهبية، إذ قدرت مؤسسة لندن لسوق السبائك الذهبية LBMAقيمة ما يقتنيه الهنود من السبائك والمجوهرات بأكثر من 22.5 ألف طن، علاوة على حوالى 4 آلاف طن من المجوهرات تزين المعابد الهندية.

وبحسب المؤسسة جاءت أمريكا في المركز الثاني بـ 8 آلاف و 300 طن من الذهب، ثم بريطانيا في المركز الثالث.

ووفقا لبلومبرج، قالت المؤسسة إن حجم الذهب الذى تكتزنه البنوك والمؤسسات البريطانية يبلغ أكثر من 596 ألف سبيكة أو مايعادل 7 آلاف و 449 طن معظمها موجود فى البنك المركزى الإنجليزى ( بنك اوف إنجلند ) والباقى فى بنوك أخرى مثل HSBC هولدينجز .