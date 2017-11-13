الشعبة العامة: مخابز المحافظات تسلموا نصف حصصهم من الدقيق

محمد مجدي: قال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية أن عدد كبير من اصحاب المخابز في مختلف المحافظات، أبلغوا الشعبة العامة بحصولهم على نصف الكميات التي كانوا يحصلون عليها من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم، وذلك رداً على سؤال "المال"، بشأن إجتماع وزير التموي

محمد مجدي:

قال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية أن عدد كبير من اصحاب المخابز في مختلف المحافظات، أبلغوا الشعبة العامة بحصولهم على نصف الكميات التي كانوا يحصلون عليها من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم، وذلك رداً على سؤال “المال”، بشأن إجتماع وزير التموين مع الجهات المسئولة عن منظومة الخبز المدعم، الأحد.

يذكر أن عدد المخابز البلدية المدعمة تصل إلي 30 ألف مخبز على مستوي الجمهورية.

وأكد عمر، أن هذا الإجراء ليس مفهوم الأسباب التي أدت إلي إتخاذه من قبل وزارة التموين، موضحاً أن غداً الإثنين، سيقوم كل مخبز بإنتاج الخبز من واقع ما تسلمه من المطاحن، مما سيؤدي إلي حدوث لدي المواطنين مستحقي الخبز المدعم، بعد تخفيض الكميات التي كان يتم إنتاجها.

كانت “المال”، إنفردت اليوم الإثنين، بعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إجتماع مغلق اليوم ، مع مديري قطاعات الوزارة، والمطاحن، وممثلي شركات التكنولوجيا الثلاثة ايفيت وسمارت وتي داتا، المسئولة عن منظومتي التموين والخبز، وعبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالإتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلي ممثلين من وزارة البترول.

وأكد مصدر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أن الإجتماع لبحث تعديل وتخفيض كميات الدقيق الذي تحصل عليه المخابز من خلال منظومة الخبز الجديدة، والتي تم تعديلها شهر أغسطس الماضي.

وقال المصدر، أن ذلك الإجراء سيكون من خلال حصول المخابز في المناطق الريفية على 50% من حصتها المعتادة من الخبز أي بنحو 5 أجولة دقيق ” الجوال 100 كيلو “، بينما تحصل المخابز في المناطق الحضرية على 70% من الحصة.

وأضاف المصدر، أنه في حالة الموافقة على هذا الإجراء سيتم التطبيق بداية من غداً الثلاثاء، وذلك بعد تعديل آلية صرف الدقيق على الماكينات الخاصة بالمخابز، وذلك بالتعاون مع شركات التكنولوجيا.

كان وزير التموين، قرر في أغسطس الماضي، تعديل آلية منظومة الخبز المدعم، بحيث يسدد صاحب المخبز، مبلغ تأميني لمدة 3 أيام، عن إجمالي الكمية التي يحصل عليها من الدقيق المدعم، بالإضافة إلي زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد إلي 180 جنيهاً بدلاً من 124 جنيهاً.

ويقوم المخبز بإنتاج 1250 رغيفًا من كل جوال دقيق يحصل عليه، على أن يشتري المواطن المقيد على البطاقة التموينية على الرغيف الواحد بسعر 5 قروش، بينما تكلفة إنتاج الرغيف الواحد تصل إلي 60 قرشاً.

وفي هذا السياق، أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالإتحاد العام للغرف التجارية، لـ”المال”، أنه لا مساس بعدد الأرغفة التي يحصل عليها كل مواطن، وهي بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد مقيد على البطاقة الخاصة بصرف الخبز.