الشعبة العامة للذهب: الطلب مازال أكثر من المعروض للبيع (فيديو)

قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه لا يوجد معروض من الذهب، متابعا: أسعار الذهب لا تنخفض لعدم وجود عرض للبيع.

وأضاف ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن مقتني الذهب على المستوى المحلي لا يقوم ببيعه، والطلب مازال أكثر من العرض للبيع.

وأوضح ميلاد أن الطلب متزايد على السبائك والجنيهات وليس المشغولات الذهبية، واليوم لا يوجد أحد يقوم ببيع الذهب الذي يملكه.

وأوضح أن العالم شهد كل التغيرات خلال فترة صغيرة ما بين وباء كورونا، والحرب، ورفع الفائدة في الفيدرالي الأمريكي، حيث نشهد انخفاضا عالميا في أسعار الذهب، ونشاهد الانخفاض قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي بسبب توقعات زيادة سعر الفائدة”.

وأشار ميلاد إلي أن سعر الجنيه الذهب وصل إلي 9 آلاف جنيه، معتقدا أنه قريبا عندما يخف ضغط ارتفاعات الدولار سوف نشاهد عودة أسعار الذهب كما كانت عليه والذهب مازال قابلا للاستثمار.