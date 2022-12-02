«الشعبة العامة»: ضعف التوريدات تقلص حصة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر (جراف)

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع حصة مبيعات الطرازات الأوروبية في مصر إلى 17.7% بإجمالى نحو 21 ألفًا و819 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنسبة 21.6% بنحو 37 ألفًا و458 سيارة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأرجع علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، تراجع مبيعات الطرازات الأوروبية إلى ضعف التوريدات والكميات الموردة من قبل المصانع العالمية على خلفية الأزمات التى تواجهها الشركات العالمية من نقص المكونات وارتفاع أسعار الطاقة وهو ما دفع العديد من الكيانات الأم لتقليص الطاقة الإنتاجية بمصانعها وتخفيض أعداد المركبات المصدرة للأسواق الخارجية.

وأضاف “السبع” أن الإجراءات والقيود التى فرضتها الدولة بشأن العمليات الاستيرادية قد انعكست سلبًا على آليات التعاقد بين الشركات المحلية والمصانع العالمية لفترة قد امتدت لعدة أشهر، قائلًا: “الكميات التى تورد أو تستورد حاليًا قد تم التعاقد عليها قبل تنفيذ تلك الإجراءات”.

وكانت وزارة المالية ألمزت جميع الجهات المستوردة بضرورة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة على منصة «ACI».

كما اشترط على الشركات المحلية بضرورة الحصول على الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة من قبل البنوك قبل إتمام عمليات التعاقد مع الكيانات العالمية.

وترصد “المال” في تقريرها التالي؛ تطور مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى؛ استنادًا إلى التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت «فيات» صدارة مبيعات سيارات الأوروبية في مصر بعدما تمكنت من تسويق 5644 مركبة خلال تلك الفترة، تلتها «بيجو» في المركز الثاني بواقع 3857 سيارة.

وجاءت «رينو» في المرتبة الثالثة بإجمالي بيع 3537 مركبة، أعقبتها «أوبل» في المركز الرابع بنحو 2735 سيارة.

وحلت «ستروين» في المرتبة الخامسة بعدما حققت بيع 2630 مركبة، أعقبتها «لادا» في المركز السادس بنحو 2392 مركبة.

واقتنصت «لاند روفر» المرتبة السابعة مسجلة بيع 104 سيارات، تلتها «ألفا روميو» في المركز الثامن بواقع 54 مركبة.

وتمركزت «جاكوار» في المرتبة الثامنة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا في السوق المصرية مسجلة مسجلة نحو 22 وحدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضى.

«فيات تيبو» تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية في مصر

فى سياق آخر، رصدت “المال” ترتيب الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال تلك الفترة؛ حيث جاءت “فيات تيبو” في مقدمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبي في السوق المحلية بعدما تمكنت من بيع وتسليم 5508 مركبة، تبعتها «لادا جرانتا» فى المركز الثاني بإجمالي 2392 سيارة.

احتلت «رينو ميجان» المرتبة الثالثة بإجمالي نحو 1657 سيارة، تبعتها «بيجو 3008» فى المركز الرابع بواقع 1464 مركبة.

وتمركزت «أوبل موكا» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 998 سيارة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» في المركز السادس 921 مركبة.

وظهرت «أوبل كروس لاند» في المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 729 مركبة، أعقبتها «بيجو 301» للمركز الثامن بإجمالى بيع 716 سيارة.

واحتلت «ستروين سي إليزيه» المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية الأوروبية المنشأ فى السوق المصرية مسجلة بيع 715 مركبة، تبعتها «أوبل كورسا» فى المركز العاشر بإجمالي 705 مركبة.

ويذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبي ام دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».