الشريك بشركة ECAP: سوق السيارات لديها فرصة قوية للنمو

شريف عيسى قال تامر عنانى، الشريك بشركة ECAP لصناعة المكونات، إن سوق السيارات لديها فرصة قوية للنمو، إلا أن أرجاء قانون صناعة السيارات ومكوناتها تسبب فى ضعف أداء المبيعات. وأضاف أن صناعة المكونات هى الداعم الأساسى لصناعة السيارات، لاسيما أنها صناعة تجميعية تعتمد على توريد مكونات لتصميم السيارة. وأ

شريف عيسى

قال تامر عنانى، الشريك بشركة ECAP لصناعة المكونات، إن سوق السيارات لديها فرصة قوية للنمو، إلا أن أرجاء قانون صناعة السيارات ومكوناتها تسبب فى ضعف أداء المبيعات.

وأضاف أن صناعة المكونات هى الداعم الأساسى لصناعة السيارات، لاسيما أنها صناعة تجميعية تعتمد على توريد مكونات لتصميم السيارة.

وأشار عنانى إلى أن الصعوبة الحالية التى تواجه صناعة السيارات وتطويرها تمكن فى غياب قانون يوضح حزم الحوافز وضمات الاستثمار لها.

وبين أن السوق المصرية يعد ثالث أكبر سوق للسيارات بإفريقيا، وبالتالى لابد من تواجد إرادة سياسية للنهوض بالصناعة خلال الفترة المقبلة لسد احتياجات السوق المحلية التصدير لدول الجوار.