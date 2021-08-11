الشريك المؤسس للمكتب :«الغنيمى» للاستشارات الهندسية يشرف على مشروعات بقيمة 17 مليار جنيه

قال المهندس شادى الغنيمى، الشريك المؤسس لمكتب الغنيمى للاستشارات الهندسية، إن شركته تمتلك عددا من المشاريع الكبيرة التى تعمل على تنفيذها فى الوقت الحالي، مشيرا إلى تنوعها ما بين تنمية عقارية وسياحية وفندقية.

وأضاف الغنيمى فى تصريحات لـ«المال»، نفذنا العديد من المشروعات فى مناطق الساحل الشمالي، والغردقة، والجونة، والقاهرة، والأقصر، كان أغلبها مشروعات فندقية، بحجم أعمال يتراوح ما بين 16 و17 مليار جنيه .

وأشار، الشريك المؤسس لمكتب «الغنيمى» للاستشارات الهندسية إلى أن شركته لديها خبرات واسعة فى تقديم الاستشارات الهندسية للمشروعات الفندقية والسياحية، تمتد لدول الإمارات العربية المتحدة والسعودية وفرنسا من خلال شراكات مع مكاتب استشارية عالمية، مضيفا، لدينا بمكتب القاهرة 75 مهندسا، كما أن الشركة تمتلك فروع فى باريس ودبي.

وحول تبعية الشركة، قال الغنيمي: شركتنا مصرية – فرنسية، وتعمل فى مجال الاستشارات الهندسية، مضيفًا، أغلب مشروعاتنا التى عملنا عليها خلال الفترة الماضية كانت بالمناطق الساحلية علاوة على مشروعات فى القاهرة الجديدة ومنطقة 6 أكتوبر.

وأضاف، نفذنا مشروعات مع شركة سوديك لإقامة مشروع فندقي، ومشروع سكنى فندقى مع بالم هيلز، ومشروع سياحى مع جميرا ايجيبت، بخلاف مشروعات عمرانية .

وتابع، ندرس فى الوقت الحالى التعاقد على مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة، عبارة عن برج فندقى، وآخر إدارى تجارى، بالقرب من منطقة الأبراج، ومشروع سياحى فى مدينة العلمين الجديدة مع أحد المطورين بالشراكة مع الدولة .

لدينا مكاتب فى السعودية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا

وأكد، الغنيمي أن شركته لديها مشروعات عملاقة تعمل على تنفيذها فى الوقت الحالي، فى دبى والسعودية وباريس، يتم عدد منها بشراكة مع مكاتب استشارية عالمية كبيرة، بخلاف المشروعات القائمة فى مصر .

وأوضح، نعمل على تجديد فندق كونراد والذى يتضمن 700 غرفة، علاوة على تجديد فندق هيلتون رمسيس بشراكة مع شركة اشتي، كما تعمل الشركة على تنفيذ أعمال لصالح مركز التجارة فى القاهرة.

ندرس إقامة فندق بسعة 250 غرفة داخل القرية الذكية

وأضاف، كما نعمل على تجديد فندق هيلتون الهرم، بالإضافة لإعداد الدراسات حول إقامة فندق داخل القرية الذكية، يضم 250 غرفة، بالتعاقد مع شركة القرية الذكية بشكل مباشر، مؤكدا أن حجم الاستثمار فى الفنادق التى تعمل عليها الشركة داخل القاهرة بلغ 7 مليارات جنيه.

وحول طريقة تعاقد الشركة على المشروعات التى تعمل على تنفيذها، قال الغنيمي: لا نتعاقد إلا مع الملاك بشكل مباشر، ولدينا سمعة فى السوق المصرية تؤهلنا لإختيار العملاء الذين يمتلكون أيضا سمعة طيبة.

وأضاف، فكرة التخصص كانت أحد أسباب ثقة العملاء فى التعامل مع الشركة، كما أننا لا نملك أى طموحات حول التوسع فى نشاط الشركة، ونكتفى بعملية الاستشارات بعد أن أصبحنا أحد أهم المكاتب فى المنطقة .

ومنذ أسابيع أطلقت شركة «جميرا إيجيبت» للاستثمار العقارى أول مشروعاتها فى السوق المصرية، تحت اسم «نايا باى» فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، وذلك باستثمارات تقارب 7 مليارات جنيه .

ويقام المشروع مقام على مساحة 112 فدانا، ويضم 732 وحدة ساحلية، ومن المخطط بدء الأعمال الإنشائية فى المرحلة الأولى خلال الصيف الحالى، وتتولى شركة الغنيمى للاستشارات الهندسية ، مهام التصميم والتخطيط للمشروع، بخلاف التعاقد مع «كريستال لاجون» الأمريكية باعتبارها من أكبر مصممى البحيرات الصناعية فى العالم، وذلك لتصميم البحيرة .

وأوضحت جيميرا ايجيبت فى بيان صحفى أن ما حدث فى مصر على مدار السبع سنوات الماضية يمثل نهضة عمرانية واقعية غير مسبوقة، ما أعطى دافعا قويا وكبيرا للشركات المصرية العاملة بالمجال والمستثمرين الأجانب فى التوسع واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة، وهو ما تماشى مع خطة «جميرا إيجيبت» فى الاستفادة من إنشاء مدن الجيل الرابع ضمن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052».

ووفقاً لبيانات «جميرا»، التى حصلت «المال» على نسخة منها، فمن المخطط أن يوفر مشروع «نايا باى» مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات والمرافق بما فى ذلك فندق عالمى فاخر فئة 5 نجوم، وBoutique Hotel ، ومركز للتسوق، وشاطئ خاص، وحمامات سباحة، ومطاعم، ومقاهي، ونادٍ خاص للأعضاء على الشاطئ، وتتنوع مساحات الوحدات من 65 إلى 520 مترا، مقسمة إلى 6 مناطق.