الشريك المؤسس لصندوق «Nclude» : النظم البيئية لريادة الأعمال محركات للاستثمار

أكد إسلام درويش، الشريك المؤسس لصندوق التكنولوجيا المالية Nclude ، قدرة الشركات الناشئة كمحركات لجذب الاستثمارات ودفع الابتكار والإنتاجية وخلق فرص العمل، ونفي النظر إليها كـ”فقاعات” يتوقع زوالها سريعا.

ويعد إنكلود Nclude أحد أهم صناديق الاستثمار التي تدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي أطلق في مارس الماضي بالشراكة مع مجموعة من البنوك الوطنية المصرية كمستثمرين رئيسين، هي بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة. وتضم الجهات الاستثمارية المشاركة أيضًا، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية، وشركة بنوك مصر.

وأضاف درويش أن نجاح ريادة الأعمال في مصر لم يكن ليتحقق لولا وجود عدة عوامل ساعدت على هذا النجاح: بدءا من ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في المستقبل الواعد للاقتصاد المصري نظرا لحجمه وتنوعه، مرورا بالرعاية والدعم من الدولة المصرية كجزء من استراتيجيتها لدعم المبتكرين الشباب، وصولا إلى نماذج ناجحة استطاعت ان تؤكد على موهبة رواد الأعمال المصريين، وقدرتهم على الإبداع وإصرارهم على النجاح.

وأكد درويش أن السوق المصري مؤهل لمعدلات نمو ضخمة ومتسارعة لما يمتلكه من فرص استثمارية فريدة، وكوادر بشرية متميزة، وقوى شرائية واستهلاكية ضخمة.

وبحسب درويش، وبالرغم من النجاحات الكثيرة خلال السنوات السابقة، فإننا لا زلنا على أول الطريق للوصول بمصر إلى مكانتها كمركز إقليمي للتطور التكنولوجي والابتكار، مؤكدا ضرورة استكمال مسيرة بناء ودعم بيئة ريادة الأعمال والمناخ المناسبين لتطوير الشركات الناشئة والاستثمار في المواهب والابتكار والتكنولوجيا لكي يصل سوق الأعمال المصري إلى مكانته المستحقة وقيمته الحقيقة إقليميا وعالميا.

والشركات الناشئة المصرية نجحت في جذب استثمارات بأكثر من مليار دولار ، خلال ال6 سنوات الماضية، مما يعزز من فرص الاستثمار في هذا المجال.

كما خلقت آلاف الوظائف، وقد انتبهت المؤسسات وصناديق الاستثمار الكبرى لسوق الشركات الناشئة المصرية، فقررت المشاركة والاستفادة منه.