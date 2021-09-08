اتصالات وتكنولوجيا

الشريك المؤسس لبوسطة في قائمة فوربس لأكثر الشخصيات المؤثرة تحت سن الثلاثين

تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية
المال - خاص 7:00 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 7:00 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اختارت فوربس الشرق الأوسط أحمد جابر ، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتقنية بشركة بوسطة تكنولوجي، ضمن قائمة 30UNDER30 لعام 2021، التي تضم أكثر المواهب الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت سن 30 عامًا، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.

تخرج أحمد جابر من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية و ساهم في تأسيس شركة بوسطة تكنولوجي لخدمات الشحن والتوصيل في عام 2016.

في هذا الصدد،عبر الشريك المؤسس لشركة بوسطة تكنولوجي عن سعادته قائلا “فخور باختياري ضمن قائمة فوربس ميدل إيست لأكثر 30 شخصية مؤثرة تحت سن الثلاثين

اقرأ أيضا  «الاتصالات» تطلق منحة في مجال علوم البيانات بالشراكة مع «أمازون ويب سرفيسز»

أكد جابر أن “ريادة الأعمال عمل شاق جدًا ورحلة طويلة، وأغلب الذين يقررون السير في هذا المسار تكون لديهم أهداف كبرى، ودوافع ومحفزات قوية، وإلا فلن يتمكنوا من التغلب على العقبات التي ستعترض طريقهم لا محالة”.

أضاف: “ان شركة بوسطة تكنولوجي بدات عام 2016 في احد ضواحي المعادي لتمتد أعمالها حاليا إلى نحو 90% من المناطق في مصر،حيث تمتلك حاليا نحو 2000 عميل نشط في مصر.ويتم توصيل 300 ألف شحنة شهريا، وتستهدف الشركة توصيل نحو 5 ملايين شحنة خلال العام 2021 .مشيرا الي ان أول استثمار لشركة بواسطة بدء بنحو 200 ألف دولار من شركة نمو كابيتال الإماراتية بنهاية العام 2016.

اقرأ أيضا  «SMIC» تخطط لاستثمار 8.9 مليار دولار لبناء مصنع فى شنغهاى

وتغطي قائمة فوربس العام الحالي الشباب المبدعين في 6 فئات مختلفة: الرياضة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، والتمويل والإبداع والتأثير الاجتماعي. كما تصدرت فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات، وعددها 7 مشاركات، ممن يعملون في مجالات السياسة والتعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال الاجتماعية. تليها الرياضة في المركز الثاني بـ6 مشاركات، ثم الإبداع بـ5 مشاركات.

اقرأ أيضا  «أفايا» تستثمر في «جورني» لحلول التحقق من البيانات

وتضم القائمة النهائية 38 شخصًا من أصل 20 جنسية. يقيمون في 11 دولة في الشرق الأوسط. وتتمتع مصر بأعلى معدل تمثيل في القائمة من خلال 8 مشاركين

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تتصدرها «سامسونج».. ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في الصعيد خلال يونيو الماضى (جراف)

أحمد عوض 7:25 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

«تروكولر» : 500 عميل على خدمات الشركات عالميًّا باللغتين العربية والإنجليزية

محمود جمال 6:59 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لربط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمُحوّل الرقمي

صفية حمدي 2:05 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

«طلبات» تتيح دفع خدماتها عبر المحافظ المالية خلال 2022

محمود جمال 1:43 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

«طلبات»: الكشري أكثر الأكلات بحثا من المصريين ..و 86% زيادة في عدد أوردرات المنصة

محمود جمال 1:38 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

بدء تحصيل فواتير المياه إلكترونيا بالإسكندرية

المرسي عزت 8:23 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21