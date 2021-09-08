الشريك المؤسس لبوسطة في قائمة فوربس لأكثر الشخصيات المؤثرة تحت سن الثلاثين

اختارت فوربس الشرق الأوسط أحمد جابر ، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتقنية بشركة بوسطة تكنولوجي، ضمن قائمة 30UNDER30 لعام 2021، التي تضم أكثر المواهب الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت سن 30 عامًا، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.

تخرج أحمد جابر من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية و ساهم في تأسيس شركة بوسطة تكنولوجي لخدمات الشحن والتوصيل في عام 2016.

في هذا الصدد،عبر الشريك المؤسس لشركة بوسطة تكنولوجي عن سعادته قائلا “فخور باختياري ضمن قائمة فوربس ميدل إيست لأكثر 30 شخصية مؤثرة تحت سن الثلاثين

أكد جابر أن “ريادة الأعمال عمل شاق جدًا ورحلة طويلة، وأغلب الذين يقررون السير في هذا المسار تكون لديهم أهداف كبرى، ودوافع ومحفزات قوية، وإلا فلن يتمكنوا من التغلب على العقبات التي ستعترض طريقهم لا محالة”.

أضاف: “ان شركة بوسطة تكنولوجي بدات عام 2016 في احد ضواحي المعادي لتمتد أعمالها حاليا إلى نحو 90% من المناطق في مصر،حيث تمتلك حاليا نحو 2000 عميل نشط في مصر.ويتم توصيل 300 ألف شحنة شهريا، وتستهدف الشركة توصيل نحو 5 ملايين شحنة خلال العام 2021 .مشيرا الي ان أول استثمار لشركة بواسطة بدء بنحو 200 ألف دولار من شركة نمو كابيتال الإماراتية بنهاية العام 2016.

وتغطي قائمة فوربس العام الحالي الشباب المبدعين في 6 فئات مختلفة: الرياضة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، والتمويل والإبداع والتأثير الاجتماعي. كما تصدرت فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات، وعددها 7 مشاركات، ممن يعملون في مجالات السياسة والتعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال الاجتماعية. تليها الرياضة في المركز الثاني بـ6 مشاركات، ثم الإبداع بـ5 مشاركات.

وتضم القائمة النهائية 38 شخصًا من أصل 20 جنسية. يقيمون في 11 دولة في الشرق الأوسط. وتتمتع مصر بأعلى معدل تمثيل في القائمة من خلال 8 مشاركين