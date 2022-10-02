«الشريف» يوافق على جدولة 85 مليون جنيه لنادى اليخت

وافق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تشكيل لجنة لدراسة المديونية المستحقة على نادى اليخت البالغة 85 مليون جنيه، وفقا للمُستندات الجديدة التى قدمها النادى للنظر فى المديونية، مع اتخاذ جميع الضمانات التى من شأنها حفظ حقوق المحافظة المالية، وكذلك إبداء حسن النية من الجانب الأول.

وبدأت أزمة مديونية نادى اليخت، عقب اتخاذ محافظة الإسكندرية قرارا بإلغاء الإيجار بالقيمة الرمزية البالغة جنيها للمتر شهريا، وتحديد سعر جديد للمتر بلغ 1000 جنيه، ومن ثم ارتفاع المديونية لـ 85 مليون جنيه، بحسب تصريحات اللواء إبراهيم خليل رئيس النادى خلال لقائه مع محافظ الإسكندرية والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أثناء مناقشة الأزمة ومحاولة وضع حلول لها.

وأشار محافظ الإسكندرية، خلال انعقاد المجلس الأسبوعى للمحافظة، إلى أن مديونيات الأندية الواقعة على كورنيش الإسكندرية بشكل عام وقت توليه مقاليد المحافظة الساحلية، بلغت 560 مليون جنيه، مؤكداً أن المُشكلة متواجدة من الأساس فى عدد كبير من الأندية وليست بسبب قرار بعينه.

ويعد نادى اليخت المصرى بالإسكندرية الواقع على جزيرة فاروس، واحد من نوادى الثغر، ويتميز بأنه شاهد على التاريخ، والمطل على البحر الواسع فى جانب والميناء الشرقى «أو الميناء الكبير» كما كان يعرف فى العصور اليونانية والرومانية القديمة من جانب آخر.

ويرصد النادى العريق الذى تأسس بمدينة الإسكندرية فى مايو 1901م تاريخ تبدل نظام الحكم فى مصر، حيث سمى النادى الشراعى الخديوى، ثم نادى السلطان لليخوت فى 1911م، وفى 1921م «نادى اليخت السلطانى»، وفى 1922م نادى اليخت الملكى، وفى 1952م أطلق عليه اسمه الحالى.

ويقوم نادى اليخت بالعديد من المسابقات والأنشطة، منها سباقات القوارب الشراعية واليخوت وأنشطة الصيد وغيرها.

مها يونس