الشريف يناقش الخطة التحضيرية لمؤتمر التنمية المحلية بسوهاج

بدور إبراهيمعقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم مع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بحضور فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة تطوير الإدارة المحلية.وناقش الاجتماع الخطة التحضيرية للمؤتمر الأول للتنمية المحلية بمحافظة سوهاج والذى سيعقد نهاية شهر يناير

بدور إبراهيم

عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم مع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بحضور فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق وحدة تطوير الإدارة المحلية.

وناقش الاجتماع الخطة التحضيرية للمؤتمر الأول للتنمية المحلية بمحافظة سوهاج والذى سيعقد نهاية شهر يناير الحالى، في إطار خطة الإسراع بتنمية صعيد مصر.

وأكد الدكتور هشام الشريف اهتمام الرئيس السيسى والحكومة المصرية بتحقيق وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية على أرض محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن برنامج تنمية صعيد مصر هو جزء من خطة الحكومة للإسراع بالتنمية في الصعيد والذى يوليه السيسى أهمية كبرى المرحلة الحالية لدعم الارتقاء بمعيشة المواطنين في كل محافظات الجنوب وتوفير الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد الوزير جدية الحكومة لإحداث نهضة اقتصادية في كل المجالات والقطاعات بالصعيد اعتماداً على الميزة النسبية والتنافسية في كل محافظة وتحويل المحافظات من مستهلكة ومستوردة الى منتجة ومصدرة ومن طاردة للسكان لجاذبة.

وبحث الاجتماع الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولى وخطوط العمل التنفيذية للمشروعات والتي يجرى حالياً إعداد دراسات الجدوى لها تمهيداً لطرحها بداية شهر فبراير المقبل.