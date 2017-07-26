الشريف يكرم 102 متدرب بالإدارات المحلية.. غدًا

بدور إبراهيميشهد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، غدًا الخميس، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، الاحتفال بانتهاء التدريب المكثف لـ102 متدرب بالإدارات المحلية بمحافظات الإسماعيلية والمنيا والمنوفية على تقنيات التدريب والمسئولين عن العمل التنفيذي في مراكز التدريب الإقليمية الرا

بدور إبراهيم

يشهد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، غدًا الخميس، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، الاحتفال بانتهاء التدريب المكثف لـ102 متدرب بالإدارات المحلية بمحافظات الإسماعيلية والمنيا والمنوفية على تقنيات التدريب والمسئولين عن العمل التنفيذي في مراكز التدريب الإقليمية الرائدة الثلاثة على هندسة العملية التدريبية وتقنيات التدريب الحديثة.

ويحضر الاحتفال الذي يعقد بفندق توليب بمصر الجديدة، عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، من بينهم الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير لدعم الإسراع بالتنمية وتطوير الإدارة المحلية.

وسيتم تقديم شهادات اجتياز للمدربين المحليين للدورات التدريبية التي حصلوا عليها، كما يتضمن الحفل كلمة لوزير التنمية المحلية وأخرى لسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ويدير الجلسة أندريه هويجمارك المنسق العام المقيم لمشروع دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية.

كما يتضمن الاحتفال كلمات لكل من الخبيرة الفرنسية إيمانويل هاي مدرب فريق عمل مراكز التدريب المحلية، والخبيرة الفرنسية دومنيك مارتر مدربة المدربين المحليين.