الشريف يطالب بحصر أراضى الدولة المستردة في كفر الشيخ

المال - خاصطالب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بضرورة إعداد آخر حصر للتعديات على أراضي الدولة وخطة استغلالها، داخل محافظة كفر الشيخ.جاء ذلك في كلمة الوزير -اليوم السبت- خلال الاحتفال بالعيد القومى الـ61 لمحافظة كفر الشيخ، فى ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية، الذي أقيم بمدينة برج ال

المال – خاص

طالب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بضرورة إعداد آخر حصر للتعديات على أراضي الدولة وخطة استغلالها، داخل محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك في كلمة الوزير -اليوم السبت- خلال الاحتفال بالعيد القومى الـ61 لمحافظة كفر الشيخ، فى ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية، الذي أقيم بمدينة برج البرلس، بمشاركة اللواء السيد نصر، وكبار الشخصيات العامة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وأشاد الشريف، بجهود القوات المسلحة والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار لمصر وللشعب المصري، ووجه التحية للشهداء.

ووعد الوزير أهالي كفر الشيخ وبرج البرلس بأنه سيعود مرة أخرى، لزيارتهم والاستماع إلى أصوات الشباب بالمحافظة حول كل ما يدور علي أرضها.



كان الاحتفال قد بدأ بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الجيش والشرطة، ووضع الوزير هشام الشريف والمحافظ إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس.

وخلال الاحتفال تسلم وزير التنمية المحلية درع محافظة كفر الشيخ، من اللواء السيد نصر ودرع القوات البحرية ودرع شباب محافظة كفر الشيخ.

ووصل الدكتور هشام الشريف، مقر محافظة كفر الشيخ في السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، وعقد اجتماعاً مع المحافظ ورئيس مدينة كفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية، وعلى رأسهم المهندس راضي أمين سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجدي القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، وطالب بسرعة الانتهاء من مدخل المدينة الجديد خلال 10 أيام.

واستمع الوزير من اللواء السيد نصر إلى خطة محافظة كفر الشيخ، فيما يخص القضاء علي الأمية وحل مشكلة البطالة، وطالب بضرورة تعاون المحافظة مع جامعة كفر الشيخ ومساهمة الطلاب لمحو أمية ما بين 8 إلى 10 أشخاص.