الشريف يستعرض تفاصيل مشروع معالجة الصرف الصحي ببني سويف

بدور إبراهيمعقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً، اليوم الأحد، مع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بمقر الوزارة. وعرض محافظ بني سويف خلال الاجتماع التجربة التي تم إقامتها بإحدى قري المحافظة والخاصة بمشروع معالجة الصرف الصحى، والذى تُستخدم فيه تكنولوجيا حديثة فى المعالجة

بدور إبراهيم

عقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً، اليوم الأحد، مع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بمقر الوزارة.

وعرض محافظ بني سويف خلال الاجتماع التجربة التي تم إقامتها بإحدى قري المحافظة والخاصة بمشروع معالجة الصرف الصحى، والذى تُستخدم فيه تكنولوجيا حديثة فى المعالجة بنظام (MBR) لإنتاج مياه صالحة للري.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء مع المحافظ، تفاصيل المشروع والذي استغرق 9 أشهر، وهي مدة أقل من الطريقة التقليدية كما أنها تستخدم مساحة أرض اقل وجودة عالية للمياه المعالجة وتكلفتها أقل.

وأكد المحافظ أنه جاري دراسة تعميم المشروع في 7 قري في بني سويف وسيتم البدء في ذلك خلال شهر يوليو المقبل، مع دراسة إنشاء شركة أو مؤسسة تتولي تنفيد هذه التجربة.

وخلال اللقاء أشاد الوزير بالمشروع وأكد على دعم الوزارة الكامل لتلك التجربة لتوفير حلول غير تقليدية لمشكلات الصرف الصحي في القري بشكل نهائي، مع إمكانية الاستفادة وتعميم المشروع علي عدد أخر من المحافظات.

ويعتمد المشروع على تكنولوجيا (mbr) نموذجًا لتطبيق وحدات المعالجة المدمجة، التى تتميز بقلة مساحة الأرض المطلوبة لإنشائها، وجودة المياه المنتجة من معالجتها (معالجة ثلاثية)، فضلاً عن إمكانية استخدام الناتج من المواد الصلبة كسماد عضوى.