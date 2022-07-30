الشريف يحيي العيد القومي الـ70 للثغر في حفل بدار أوبرا الإسكندرية (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء السبت، احتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ال70، والمقامة بدار الأوبرا بمسرح سيد دوريش.

شارك في إحياء الحفل عدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ كورال فريق جوانا الفريق الرسمي لمحافظة الإسكندرية، وفريق غنوة، والفنان أحمد شيبه، والشاعرة أميرة البيلي، الفنانة سمية الخشاب، الفنانة مها أحمد.

سمية الخشاب

أحمد شيبة

مها أحمد

جانب من الحفل

شهد الاحتفال؛ اللواء أ ح/ أسامة محمد صلاح نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء خالد البروي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء بحري أ ح/ وليد عطية نائباً عن السيد قائد القوات البحرية.

وضم الإحتفال الدكتور حسام الدين إمام محافظ الدقهلية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وعدد من قناصل وسفراء الدول، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة حرصت هذا العام علي جعل الاحتفالات ذات مذاق خاص لإسعاد أهل الإسكندرية وزائريها، مهنئاً الشعب السكندري بكل قياداته الأمنية والتنفيذية بمناسبة العيد القومي لمدينة الإسكندرية ال70، معرباً عن سعادته بتواجده اليوم وسط الجميع للاحتفال بالعيد القومي والذي يعد من أقوي وأعظم المناسبات التي تشهدها مدينة الإسكندرية.

ووجه الشريف الشكر والتقدير لجميع الحضور والمنظمين والمشاركين في الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وتحدث الشريف عن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط معشوقة ومحبوبة الجميع في جميع الحقب الزمنية، مؤكداً أننا نعمل علي إرجاع الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.



وأكد أن الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية مشروعات قومية كبري، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.