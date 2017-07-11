الشريف والبنا يناقشان مع نواب الغربية مشكلات المحافظة

بدور إبراهيم:عقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالمنعم البنّا، وزير الزراعة، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية. وفِي بداية اللقاء عرض محافظ الغربية كل مشاكل ومطالب أهالي المحافظة من عد

بدور إبراهيم:

عقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالمنعم البنّا، وزير الزراعة، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية.

وفِي بداية اللقاء عرض محافظ الغربية كل مشاكل ومطالب أهالي المحافظة من عدم وجود ظهير صحراوي وعدم السماح بالارتفاعات للمباني وعدم السماح بالبناء علي الأراضي الزراعية، وطالب المحافظ بإمكانية تخصيص بعض مساحات الأراضي لأبناء المحافظة في المجتمعات العمرانية الجديدة، ومراجعة خريطة الجمعيات الزراعية بالمحافظة ووحدات الطب البيطري لحسن استغلالها.

وأعلن الدكتور هشام الشريف عن إطلاق مبادرة القرية المنتجة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوفير 200 ألف فرصة عمل خلال عام بعدد 350 فرصة لكل قرية كما ناقش الاجتماع مشاكل المحافظة من الخدمات البيطرية والعامة.

وطالب الوزير نواب المحافظة بالعمل معاً لخلق فرص عمل في الدوائر الانتخابية التابعين لها.



وقال الشريف إنه حرص علي لقاء نواب البرلمان بالمحافظة بحضور وزير الزراعة للعمل معاً في إطار من الشراكة والأجندة المشتركة والمحددة لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار الوزير إلي أ هناك رغبة في وضع حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة المدي لمشاكل المحافظة، لافتاً إلي أنه سيتم وضع مخطط عمراني للمحافظة لتحقيق انفراجة في ملف قلة الاراضي بها، وبحث إمكانية نقل عدد من المباني الحكومية بالمحافظة خارجها والاستفادة من الأراضي المقامة عليها في إقامة مشروعات خدمية أو سكنية أو اقتصادية لأهالي المحافظة.

وكلف وزير التنمية المحلية محافظ الغربية بوضع المخطط العام للغربية ٢٠٢٠ بالاشتراك مع أساتذة الجامعة والمتخصصين، وطالب نواب البرلمان بالمحافظة بالتعاون مع وزارات الدولة للقضاء علي الأمية بالمحافظة في عامين مثل باقي المحافظات الأخرى.

ووعد الوزير النواب بدراسة الاستفادة من الأراضي التي استردتها الدولة في المحافظة والتي كانت قد تم التعدي عليها.

من جانبه، قال وزير الزراعة إن هناك رغبة في إعادة القرية المصرية لتكون قرية منتجة مرة أخري، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإنتاج هما أهم محاور الاقتصاد القومي في مصر، لافتا إلي أنه تم إطلاق مبادرة القرية المنتجة بالتعاون مع التنمية المحلية ومحافظة الغربية سيكون لها دور مهم في هذه المبادرة، وطالب الوزير بعقد لقاء مع الشباب من المحافظة والاستماع الي افكارهم في هذا الشأن لإطلاق مشروعات في مجالات الثروة الحيوانية خاصة بعد موافقة رئيس الوزاء علي أطلاق مشروع ” البتلو ” ليستفيد منها الفلاح وأبناؤه.

وشدد الوزير علي ضرورة وجود مسح شامل وخريطة للمحافظة في كافة المجالات.



وقرر وزير الزراعة رداً علي شكاوي نواب البرلمان بالمحافظة تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لسرعة دراسة المشاكل التي تعاني منها المحافظة في إطار قانوني ومراعاة للصالح العام خاصة مخالفات الاراضي الزراعية.

واشار محافظ الغربية ان المحافظة في زيادة مستمرة في عدد السكان ولابد من حل مشكلة نقص الاراضي للتوسع فيها سواء في إقامة المباني والمشروعات الجديدة لتوفير فرص عمل لابناء المحافظة .