الشريف والبنا في شمال سيناء لبحث تنمية منطقة مسجد الروضة

بدور إبراهيم : عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إجتماعاً مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر وزارة التنمية بحضور اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء و عدد من قيادات وزارات الرى و التنمية والزراعة ومحافظة شمال سيناء . وناقش الاجتماع ما تم التخطيط له

بدور إبراهيم :

عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إجتماعاً مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر وزارة التنمية بحضور اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء و عدد من قيادات وزارات الرى و التنمية والزراعة ومحافظة شمال سيناء .

وناقش الاجتماع ما تم التخطيط له من مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر والتي تهدف الي خدمة المواطنين بكافة القري وتوفير فرص عمل لهم.

وتتمثل بعض تلك المشروعات والتي طالب بها عدد من الأهالي ورؤساء القرى والشيوخ والعواقل التابعة لمدينة بئر العبد اقامة مشروعات في عدد من المجالات المختلفة ومنها اقامة مشروعا تنموية متكاملة من الصوب الزراعية ومشروعات استزراع سمكي واستكمال مشروعات الصرف الصحي ورصف الطرق.

وكذلك إقامة عدد من المصانع منها تدوير القمامة والطوب الاسمنتي وحل مشكلة الأحوزة العمرانية للقري وإقامة مرسي صروح بقرية رومانة لخدمة جميع المواطنين وإيجاد مصدر دخل للصيادين ببحيرة البردويل خلال فترة الغلق للبحيرة من شهر يناير وحتي مايو .

وخلال الاجتماع أكد الدكتور هشام الشريف جدية الدولة في تحقيق وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية لمدينة بئر العبد وكافة مدن وقري محافظة شمال سيناء.

وشدد الوزير على إستعداد الوزارة لتمويل بعض المشروعات الاقتصادية المطلوبة والتي من شانها توفير فرص عمل للاهالى خاصة من برنامج التنمية المحلية والمجتمعية ” مشروعك ” بفائدة 5 % سنوياً ، وأشار الوزير الى إلى أنه سيتم استكمال رفع كفاءة الطرق والكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية القروية .

كما أكد الدكتور عبد المنعم البنا على استعداد الوزارة على توفير التمويل والدعم لإقامة عدد من المشروعات بالمدينة في مشروعات الإنتاج الحيوانى والاستثمار الداجنى والاستزراع السمكى وإقامة أحواض سمكية .

ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع وزاري لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء واستكمال المقترحات الخاصة بالمخطط التنموى المتكامل لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء