الشريف: نسعى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر القرية المنتجة

بدور إبراهيم : افتتح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية ورشة عمل عن مبادرة القرية المنتجة تحت عنوان "القرية المنتجة ومنهجية مشروع حياة للتنمية المحلية". نظم الورشة مشروع حياة للتنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والأمم المتحدة فى مصر وذلك في حضور المهندس شريف حبيب محافظ ب

بدور إبراهيم :

افتتح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية ورشة عمل عن مبادرة القرية المنتجة تحت عنوان “القرية المنتجة ومنهجية مشروع حياة للتنمية المحلية”.

نظم الورشة مشروع حياة للتنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والأمم المتحدة فى مصر وذلك في حضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والسفراء والجهات المانحة والمنظمات الدولية.

وخلال كلمته أوضح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن المؤتمر يساهم بشكل كبير فى الترويج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقرية المصرية بالشكل اللائق والمناسب لكافة المقومات الاقتصادية على أرضها.

وأشار الشريف الي أن نتائج وتوصيات ورشة العمل سيتم أخذها بعين الاعتبار لدفع عجلة التنمية وفتح قنوات التواصل مع الجهات المانحة والقطاع الخاص.

و عرض الوزير خلال الاجتماع محاور عمل وزارة التنمية المحلية للتعاون فيها مع الجهات المانحة خاصة الادارة العصرية والمحافظات الخضراء والقرية المنتجة والمحافظة المصدرة وترسيخ العدالة الاجتماعية وحياة أفضل للمصرين والتنمية الانسانية والتنمية الاقتصادية المحلية.

كما شهد المؤتمر عرض استراتيجية حياة للقرية المنتجة ، بالإضافة إلى تقديم عدد من مخرجات ونتائج المشروع في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

ومن جانبها قالت جيوفانا تشيلية، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تجربة مشروع حياة فى محافظة المنيا تجربة يجب الاستفادة منها وتعميمها على نطاق الجمهورية لما تحمله من اساليب مستدامة لتنشيط الاقتصاد المحلى بهدف خلق فرص عمل وزيادة مستويات الدخول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.