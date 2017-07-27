الشريف: نسعى لإعداد قيادات المحليات بصورة عصرية

بدور إبراهيمقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن القيادة والإدارة هما أساس التقدم، والوزارة تسعى إلى إعداد قيادات المحليات بمختلف المحافظات المصرية بصورة عصرية لبناء مصر الحديثة.جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم الخميس، خلال الاحتفال الذي حضره مع سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ايفان سور

بدور إبراهيم

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن القيادة والإدارة هما أساس التقدم، والوزارة تسعى إلى إعداد قيادات المحليات بمختلف المحافظات المصرية بصورة عصرية لبناء مصر الحديثة.

جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم الخميس، خلال الاحتفال الذي حضره مع سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ايفان سوركوش، بمناسبة انتهاء التدريب المكثف لـ 102 متدرب بالإدارات المحلية بمحافظات الإسماعيلية والمنيا والمنوفية، علي تقنيات التدريب والمسؤلين عن العمل التنفيذي في مراكز التدريب الإقليمية الرائدة الثلاثة علي هندسة العملية التدريبية وتقنيات التدريب الحديثة.

وحضر عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير لدعم الإسراع بالتنمية وتطوير الإدارة المحلية، واللواء حمدي الجزار مستشار الوزير للمتابعة والقائم بأعمال الأمين العام للتنمية المحلية، واللواء علي عبدالمولي مستشار الوزير للشئون القانونية.

وقدم الوزير الشكر باسم وزارة التنمية المصرية والحكومة لسفير الاتحاد الأوروبي للتعاون الصادق بين مصر والاتحاد لإعداد المدربين المصريين فالإدارات المحلية بالمحافظات.

ووجَّه الوزير حديثة للمتدربين، قائلًا: “أحملكم أمانة ان تنقلوا ما تعلمتوه في التدريب لأحداث تغيير علي أرض المحافظات.. فأنتم قادة للتغيير العلمي بمحافظاتكم”.

وأشار الشريف إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتغيير بوصلة التنمية والإسراع بها، والتوجه نحو اللامركزية في كل المحافظات وبناء محافظات عصرية وتقديم خدمة تنقل المجتمع من مستهلك إلى منتج.

وأضاف الوزير: “نسعي إلى أن ننطلق لآفاق التقدم في كل مكان على أرض مصر”، مضيفاً: “نحتاج إلى العلم والخبرة والمعرفة لأحداث التغيير النوعي والعملي بالمحافظات وإحداث نقلة نوعية للأجيال القادمة”.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ايفان سوركوش، أن مصر شريك رئيسي ومهم للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن هناك برنامج للتعاون بين الجانبين بتمويل 1.3 مليون يورو في عدد من المجالات التنموية، ودعم الإصلاح الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة وتوفير الخدمات الاجتماعية للشعب المصري.

وأوضح أن الاتحاد يتعاون مع الحكومة المصرية فيما يخص الإصلاح الاداري وبناء القدرات، ونعول بصورة كبيرة علي قطاع المحليات في مصر وتقديم شراكتنا مع وزارة التنمية المحلية.

وتابع: “وزارة التنمية المحلية تلعب دور تنسيقي مهم في عملية الإصلاح الاداري لأنها تناول مجالات كثيرة في الإصلاح الحكومي”.

ولفت إلى أنه اتفق مع الوزير هشام الشريف علي أهمية برنامج التدريب لقيادات الإدارة المحلية الذي يوفره الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن السفير المصري والاتحاد الأوروبي وقعا منذ أيام في بروكسل علي برنامج تعاون لمدة 3 سنوات قادمة.

وسلم الشريف ومعه سفير الاتحاد الاوروبي خلال الاحتفال بتسليم شهادات اجتياز المدربين المحليين للدورات التدريبية التي حصلوا عليها.