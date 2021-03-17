الإسكندرية

الشريف: مناقشة طلبات «النواب» تستهدف الوصول لتطوير مؤسسي متكامل في الإسكندرية

خلال مشاركته اليوم في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب وتتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية
مها يونس 12:38 ص, الخميس, 18 مارس 21 12:38 ص, الخميس, 18 مارس 21

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علق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مشاركته اليوم في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب وتتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية، موضحاً أهمية تلك الجلسات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش على جدول أعمالها، وتحقيق نتائج إيجابية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى الوصول لتطوير مؤسسي متكامل.

وكان قد شارك “الشريف” ، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب وعلي رأسها؛ رصف وتأهيل الطرق، والأسواق والمواقف العشوائية، وملفات العقارات الآيلة للسقوط، والتصالح، والإنارة العامة، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب وجميع الجهات المعنية.

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وخلال الاجتماع؛ أكد الشريف أن محافظة الإسكندرية شهدت العديد من أعمال التطوير والمشروعات القومية الكبري التي جاءت في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الشريف أن المحافظة تحتاج إلى زيادة الإعتمادات المالية الخاصة بملف الرصف، قائلاً ” أننا نعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة تلك الإعتمادات والتي بها نستطيع التغلب علي جميع التحديات التي تواجههنا كمحافظة في قطاع رصف الطرق ورفع كفاءتها”.

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واستعرض المحافظ أهم المشروعات التي تتم بالإسكندرية؛ وعلي رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحًا أنه طالب وزارة التنمية المحلية، بإضافة بعض قرى المحافظة للمبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية وحضارية فى الريف المصرى. 

وتطرق المحافظ إلي المشروعات القومية المنفذة ومنها؛ مشروع “تطوير محور المحمودية” والذي ساهم بشكل كبير في سيولة الحركة المرورية، ومشروع “بشاير الخير” بجميع مراحله، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وإطلاق مشروع الهوية البصرية، والعمل على تطوير حلقة السمك علي أعلي مستوي تليق بالمحافظة.

كما استعرض أهم التحديات التي تواجه المحافظة، والمتمثلة أزمة توك توك، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين.

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وأوضح أنه يتم الدراسة مع المرور لتحديد الشوارع المسموح للتوك توك السير فيها والشوارع الغير مسموح واستمرار المتابعة وإتخاذ الإجراءات الرادعة فى حالة مخالفه خطوط السير المسموح بها، مشيراً إلى رؤية المحافظة لإيجاد وتوفير البدائل والقضاء على تلك الظواهر السلبية وفقاً للدراسات الأمنية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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