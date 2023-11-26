«الشريف للسياحة» تبدأ أعمال تطوير فندق شبرد

تبدأ شركة الشريف للفنادق والسياحة، أعمال تطوير فندق شبرد التاريخى خلال الفترة المقبلة بعد حصولها على التصاريح والموافقات اللازمة، وفقًا لما صرحت به مصادر مطلعة لـ«المال».

وأضافت المصادر أن «الشريف» حصلت على الموافقات منذ أسبوعين، لافتة إلى أن تطوير الفندق يأتى فى إطار خطة الحكومة لإحياء الأصول غير المستغلة، مع الحفاظ على طابعها التاريخى وقيمتها الثقافية.

وكانت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قد تعاقدت مع «الشريف» لتطوير فندق شبرد، وإعادته للعمل بمستوى «فئة الخمس نجوم» لتتماشى مع المعايير المتعارف عليها دوليًا.

وتبلغ فترة التعاقد 38 عامًا و6 أشهر شاملة فترة التطوير، بتكلفة إجمالية تقدر بـنحو 1.2 مليار جنيه.

ووقعت «الشريف للفنادق والسياحة»، خلال فبراير الماضي، عقد أعمال المقاولات الخاصة بفندق شبرد مع «سياك القابضة»، بتكلفة نصف مليار جنيه.

وتضمن العقد أعمال الحفر، وبناء ملحق فندق شبرد فى الجزء الخلفى للمبنى، على مساحة 1000 متر مربع بارتفاع 14 طابقًا، وتدشين جراج يصل إلى 4 أدوار تحت الأرض فى المبنى الملحق.

كما وقعت الشريف أيضا خلال الفترة الماضية عددا من الاتفاقات مع استشاريين عالميين لتطوير الفندق، منها «سيلفر فوكس» لتصميم المطاعم والكافيهات، وشركتا بارو، وإيه إس جى للطاقة لإنجاز أعمال الكهرباء، والمصممة الفرنسية سيبيل دى مارجيري، و«إيكو الاستشارى المدنى» للمشروع، و«هيل إنترناشيونال»، ومجموعة العمار الاستشارية، و«آر إم سى» الاستشارى المعماري، و«دى بى أيه» لتصميم الإضاءة.

ومع إعادة افتتاح الفندق المقرر لها العام المقبل، ستتولى إدارته مجموعة «ماندارين أورينتال الفندقية» التى تدير 34 فندقًا، و7 مجمعات سكنية فى 24 دولة حول العالم.