الشريف فى ختام زيارته للمدينة: الحكومة جادة في تنمية بئر العبد

بدور إبراهيم : أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسة والحكومة، جادة في تحقيق وإحداث تنمية حقيقية اقتصادية واجتماعية لمدينة بئر العبد، وكافة مدن وقري محافظة شمال سيناء. وأشار فى ختام زيارته للمدينة إلي أنه جاء للاستماع…

بدور إبراهيم :



أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسة والحكومة، جادة في تحقيق وإحداث تنمية حقيقية اقتصادية واجتماعية لمدينة بئر العبد، وكافة مدن وقري محافظة شمال سيناء.

وأشار فى ختام زيارته للمدينة إلي أنه جاء للاستماع ونقل مطالب الأهالي إلى الحكومة، وحل المشكلات التي تتطلب تدخلا سريعا وعاجلا من الوزراء المعنين .

وقال: “جينا علشان نقوم بواجبنا وعايزين ننمي ونشتغل مع بعض علشان نعمل نقلة كبيرة لأهالي وأبناء بئر العبد ” .

وأضاف أن الدولة المصرية قوية وشامخة وتستطيع أن تعبر أي أزمات ومحن تمر بها، وأكد : “أنا مش جاي علشان أقول شعارات ولا أي كلام .. أنا جاي علشان أشتغل ونعمل نقلة لأهالي سيناء ونوفر فرص عمل” .

وأضاف: “مش عايزين نفوت أن رئيس مصر هو الرئيس السيسي الذي يختزل الزمن لحل المشاكل التي تواجهنا”.. “لدينا فرصة رائعة لأن الرئيس السيسي لا يعرف المستحيل والمطلوب منا جميعا أن نعمل بإخلاص وبذل أقصي جهد لبلادنا” .

وشدد علي أنه لا تنمية بدون الإنسان المصري، وإحداث نقلة في التعليم والصحة .

رافق الوزير خلال الزيارة اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، وعددا من قيادات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة جهود الحكومة لتنمية بئر العبد.

وعقد الوزير علي مدار الزيارة التي استمرت طول اليوم لقاءات واجتماعات موسعة مع رؤساء الوحدات المحلية لـ ٢٤ قرية تابعة للمدنية، ومطالب أهالي قري بئر العبد، وأعضاء مجلس النواب، وشيوخ وعواقل المدينة .

تمثلت مطالب الأهالى في إقامة مشروعات في عدد من المجالات المختلفة، منها مشروعا تنموية متكاملة من الصوب الزراعية ومشروعات استزراع سمكي، واستكمال مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، وإقامة عدد من المصانع، منها تدوير القمامة، والطوب الإسمنتي لتوفير فرص عمل لمواطني بئر العبد، وميناء صيد شرق منطقة رومانة.

كما استمع الوزير إلي مشكلات الأهالي، ومنها تحويل بعض القري إلي مدن، وحل مشكلة كردونات المباني، وتوزيع الأراضي علي المواطنين، وإقامة وحدات إسكان اجتماعي، ومشروعات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

كما طالب الأهالي بتطوير مراكز الشباب، وقصر الثقافة، وإقامة بعض المكتبات، ومعهد صناعي، ومحكمة جزئية، وصالة لكبار الزوار، ومنافذ بيع لمنتجات القوات المسلحة.

كما استمع الوزير لمطالب أهالي قرية الروضة، اومنها تقنين أوضاع المساكن العشوائية بالقرية، وتوفير فرص عمل لأبناء الشهداء.

وأكد الأهالي علي ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية والحكومة والقوات المسلحة والشرطة، في حربهم ضد الإرهاب .

