الشريف: زراعة 10 ملايين شجرة بأنحاء الجمهورية

الوزير لشباب بورسعيد: لا تنتظروا قطار الحكومةأمانى العزازىقرر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إطلاق مشروع زرع 10 ملايين شجرة منتجة على ضفاف الترع والمصارف بجميع محافظات مصر، لافتا الى اهتمام وزارته بالبيئة النظيفة وتطوير والحدائق التراثيه مثل الاورمان والأزبكية والحيوان وفريال وسعد زغلو

الوزير لشباب بورسعيد: لا تنتظروا قطار الحكومة

أمانى العزازى

قرر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إطلاق مشروع زرع 10 ملايين شجرة منتجة على ضفاف الترع والمصارف بجميع محافظات مصر، لافتا الى اهتمام وزارته بالبيئة النظيفة وتطوير والحدائق التراثيه مثل الاورمان والأزبكية والحيوان وفريال وسعد زغلول ببورسعيد، مشيدا بدور محافظ بورسعيد فى تطوير الحدائق وفتح اسوارها.

وقال الشريف فى لقائه المفتوح بالقيادات التنفيذيه والشباب ببورسعيد، إن عصر هدم المبانى التراثية انتهى للابد، مطالبا بانشاء مجلس بورسعيد للتراث الحضارى ووضع خطه طموح لتسويق وتشغيل المركز الثقافى ويختص بالحفاظ على المبانى التراثية.

وقال إن وزارته تدرس انشاء شركات لوسائل المواصلات والقطارات والاتوبيسات لتقديم خدمة متميزة للمواطن.

وأشار الى دراسة إحلال لمبات الاضاءة فى الشوارع والادارات المحلية بليد موفرة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

من ناحية أخرى حث الوزير شباب بورسعيد قائلا: لا تنتظروا قطار الحكومة، انطلقوا بمساعى القطاع الخاص في اللوجستيات والصناعة، لافتا إلى أنه بدون قطاع أعمال وطنى لن تحدث نهضة شاملة وستوفى الوزارة لبورسعيد الدعم المالى لإحداث نهضه تنموية يتناسب مع المشروعات القومية المقامة على ارضها.

يذكر أن وزير التنمية المحلية زار بورسعيد اليوم وتفقد مشروعات التنمية المحلية واشاد بجهد المحافظ فى التطوير.