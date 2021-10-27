«الشريف» : حملات مُكثفة لإزالة فوضى الإعلانات بالإسكندرية (صور)

أسفرت عن إزالة ٦٠٣ إعلانات مخالفة ضمن حملات اليوم الثالث على التوالي

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إنه يُجرى حالياً ولليوم الثالث على التوالي حملات مكثفة لإزالة فوضي الإعلانات، وأسفرت بدورها عن إزالة ٦٠٣ إعلانات مخالفة وتحرير ٢٦٧ محضرا ، وتحصيل غرامات بلغت ٤٠٩ آلاف جنيه، وتم تكليف جميع رؤساء الأحياء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار بشن حملات مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بكل أنحاء الثغر واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وفي غضون ذلك شن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة أسفرت عن إزالة ١٠ إعلانات مخالفة ، وتحرير عدد من المحاضر ، بينما نفذ حى المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة تمكنت من إزالة ٨٢ إعلانا مخالفا بطريق الكورنيش ، وتحصيل غرامات فورية بلغت ١٣٢٣٠ جنيه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وقام حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة أسفرت عن إزالة ٢٤ إعلانا مخالفا، فيما شن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة أسفرت عن إزالة ٣١ إعلانا مخالفا، وتحرير ١٢ محضرا ، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ ٢١٤٩٢ جنيها، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وواصل حي شرق حملاته برئاسة محارب هيلع إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بنطاق الحى مما أسفر عن إزالة ١٨٤ إعلانا خلال الثلاثة أيام، وتحرير ٩٨ محضرا، وتحصيل نحو ٣٤ ألف جنيه غرامات فورية، فيما دفع حي وسط برئاسة رجب النقيدى بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بنطاق الحي حيث أسفرت عن إزالة ٧٨ إعلانا مخالفا وتحرير ٢١ محضرا، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ ١٠٧٦٦ جنيها.

وفي حى غرب ترأست المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة الإعلانات واللافتات المخالفة من شوارع الحي مما أسفر عن إزالة ١١٦ إعلانا مخالفا، وتحرير ٥٨ محضرا، وتغريم المخالفين بمبلغ ٢٢٥٠٠ جنيه، بينما شن حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة علي شوارع الحي لإزالة كافة الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث أسفرت عن إزالة ٥٢ إعلانا، وتحرير ٢١ محضرا، وتحصيل غرامات بنحو ١٠ آلاف جنيه.

ومن ناحية أخري شن حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة أسفرت عن إزالة وضبط ١٧ إعلانا مخالفا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، بينما شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة أسفرت عن إزالة ٢٨ إعلانا، وتحرير ٤ محاضر ، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يُشار إلى أن الحملات الدورية والمفاجئة من المُقرر أن تستمر بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. إزالة الإعلانات من شوارع الإسكندرية الإعلانات المخالفة بالإسكندرية

اللافتات المخالفة بالإسكندرية