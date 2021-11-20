الشريف: المنطقة الشمالية العسكرية تُمد الإسكندرية ببدلات لكسح المياه بشارع مصطفى كامل (فيديو)

في ظل تفاقم إزدياد مياه الأمطار التي بدأت منذ الثالثة عصراً وحتى الآن دون توقف.

صرح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أثناء تواجده الآن بشارع مصطفى كامل شرق المحافظة، بغرق الشارع بسبب تساقط الأمطار الغزيرة التي ارتفعت منسوبها لأكثر من ٢٥ سنتيمتر، في حين تواجد ١٠ سيارات وبدالات لشفط المياه، للتخلص من مياه الأمطار بالترع والمصارف.

ولفت “الشريف” إلى أنه تم الإستعانة ببدلات لشفط مياه الأمطار من شارع مصطفى كامل من خلال المنطقة الشمالية العسكرية للتخلص من مياه الأمطار بالاراض المجاورة في ظل تفاقم إزدياد مياه الأمطار التي بدأت منذ الثالثة عصراً وحتى الآن دون توقف.

ولا تزال محافظة الإسكندرية تشهد هطول غزير لمياه الأمطار ضمن أجواء نوة المكنسة، مما تأثرت الحركة المرورية خاصة بغرب المحافظة التي كان لها النصيب الأكبر من ارتفاع منسوب المياه لأكثر من ٣٠ سنتيمتر وتوقف حركة المارة تماما.

وكان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد اتخذ قرارا بإستمرار تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي نظراً لسوء الأحوال الجوية، كما اتخذ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة غداً فضلاً عن تأجيل الامتحانات التي كان مقرر انعقادها غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر.