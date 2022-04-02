قال نواف بن فايز الشريف الرئيس التنفيذى لمجموعة «الشريف» السعودية، إن شركة المقاولات التابعة للكيان تخطط لإنشاء مول تجارى فى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية بتكلفة استثمارية تتجاوز 300 مليون جنيه .

وأضاف لـ«المال»، أن الشركة تعتزم تنفيذ المشروع بالشراكة مع «بروج» للإنشاء، كما تدرس تنفيذ عدة مشروعات منها مولات ومراكز تجارية بالطاقة النظيفة، ضمن مخطط توسع المجموعة بالسوق المصرية.

وتابع أن مصر تعد مركزًا رئيسيًا للاستثمار فى أفريقيا، كاشفًا عن توقيع عقد تنفيذ مشروع لنقل وتوزيع الكهرباء فى الجابون بقيمة 200 مليون جنيه.

وتابع أن المجموعة تقترب من توقيع عقد مشروع جديد فى الجابون بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، من خلال إحدى الشركات التابعة للمجموعة بقطاع المقاولات ونقل وتوزيع الكهرباء.

وفى سياق آخر، أكد فايز الشريف أن المجموعة تدرس عدة فرص استثمارية فى بورسعيد، منها إنشاء فندق سياحى 5 نجوم وآخر صناعى، لافتًا إلى أنه تم إجراء مقابلة مع المحافظ اللواء عادل الغضبان للاطلاع على كل الفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة فى المحافظة.

وذكر أن حجم الاستثمارات فى السوق المصرية ارتفع إلى 3 مليارات جنيه، ونعمل على دراسة كل التحوطات من التقلبات الدولية الحالية للحفاظ على مخطط النمو والتوسع فى المشروعات الجارى تنفيذها فى المملكة وخارجها.

يشار إلى أن المجموعة فازت بتطوير فندق شبرد التابع لوزارة قطاع الأعمال، كما حصلت على حق الانتفاع لفندق نوفوتيل القاهرة بعقد طويل الأمد، إضافة إلى أعمالها المتمثلة فى مقاولات الكهرباء بالشراكة مع الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء.

وكانت مجموعة الشريف القابضة وقعت عقد تمويل طويل الأجل مع البنك الأهلى المصرى، للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير فندق شبرد والبالغة نحو 1.4 مليار جنيه، إذ بلغت قيمته 980 مليون جنيه، بفائدة %8، مع فترة سماح تبلغ 3 أعوام ونصف.

وبدأت مجموعة الشريف فى عام 1980، وهى شركة سعودية مسجلة فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتعد من الشركات الرائدة فى أعمال الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، خاصة مشروعات توصيلات الطاقة الكهربائية ومولداتها.