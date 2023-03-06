الشريف : الانتهاء من التدريب المهنى لـ87 متدربا في 3 مراكز بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الإهتمام بالشباب من الجنسين والعمل علي توفير فرص عمل حقيقية لهم و فرص تدريب مهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل وذلك تنفيذا لتوجبهات القيادة السياسية.

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية فعاليات تسليم شهادات التخرج لخريجى دورات التدريب المهنى بمراكز التدريب بمحرم بك والهانوفيل وشرق علي بعض المهن ، وذلك بعد ختام التدريب وإجتيازهم الاختبار النهائي، على 4 مهن من التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، انه تم الانتهاء من تدريب الشباب علي مهن التفصيل والخياطة بواقع 200 ساعة لعدد 14 متدرب ومتدربة ، ومهنة التبريد والتكييف بواقع 200 ساعة لعدد 16 متدرب ، ومهنة صيانة المحمول بواقع 100 ساعة لعدد 15 متدرب ، ومهنة اللحام بواقع 180 ساعة لعدد 13 متدرب وذلك بمركز تدريب مهني محرم بك ، وعلى مهنة التفصيل والخياطة بواقع 200 ساعة لعدد 17 متدربة بمركز تدريب مهني شرق ، وأخرى لعدد 12 متدرب ومتدربة بمركز تدريب مهنى الهانوفيل.