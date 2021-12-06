الشريف: إزالة 5808 حالات تعد على المجاري المائية والمصارف بالإسكندرية خلال 4 سنوات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات العظيمة لتطوير واستعادة كفاءة المجاري المائية وذلك في وقت قياسي، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت العديد من الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة والترع والمصارف وذلك خلال موجات الإزالة.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة المعنية في المحافظة بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على المجارى المائية من ترع أو مصارف بنطاق المحافظة؛ مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على موارد المحافظة المائية وحماية أملاك الدولة وضمان حسن إدارتها واستغلالها بما يحقق النفع على المواطنين.

وأشار”الشريف” إلى أن عدد المخالفات التى كانت قائمه قبل بدء الموجات قد بلغ عددها ٧٥٦١ حالة تعد، بينما بلغ إجمالي عدد المخالفات التى تم إزالتها منذ بداية موجات الإزالة فى نوفمبر ٢٠١٧ حتى شهر نوفمبر ٢٠٢١ قد بلغت ٥٨٠٨ حالات، وأن عدد المخالفات المتبقية على الطبيعه ١٧٥٣ حالة.

ومن جانبه؛ أوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ حملات الإزالة؛ مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية قامت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بإزالة ١٨٢ حالة تعد على المصارف والمجاري المائية، مؤكدا على جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق.