الشريحة السعرية «2000- 3000 جنيه» الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر خلال مارس

رصدت «المال» الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر، خلال شهر مارس الماضى، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

تصدرت الفئة السعرية «2- 3 آلاف جنيه» قائمة الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «أوبو» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 42% من إجمالى مبيعاتها البالغة 341 ألف جهاز، خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت الشريحة السعرية التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف «أوبو» مسجلة حصة سوقية 21%، تبعتها الفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 17%.

وحلّت الفئة السعرية «4- 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 11%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني، خلال تلك الفترة.

وحصدت شريحة الهواتف التى تتداول أسعارها بين «1000 و2000 جنيه» المرتبة الخامسة، مسجلة حصة سوقية 8% من إجمالي نتائج أعمال القطاع.

وتركزت الفئة السعرية للهواتف «7- 10 آلاف جنيه» فى المرتبة السابعة بقائمة مبيعات هواتف «أوبو» في مصر، مسجلة حصة سوقية 1% خلال مارس الماضي.

يُذكر أن العلامة الصينية «أوبو» تركزت في المرتبة الثانية بقائمة مبيعات هواتف المحمول في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 25.5% من إجمالي نتائج أعمال القطاع، خلال مارس الماضى.