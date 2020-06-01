«الشريحة الاقتصادية» تسيطر على إيرادات 5 علامات تجارية في سوق المحمول (جراف)

سيطرت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة «الاقتصادية» التى تتراوح بين «2 و3 آلاف جنيه» على النصيب الأكبر من مبيعات أكبر 5 علامات تجارية وهى «أوبو، وسامسونج، ويلمي، وريدمي، وهواوي» بنسب بين 32 و %52 من إجمالى مبيعات سوق المحمول في مصر خلال مارس الماضي.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الإبحاث التسويقية «GFK»، اقتنصت الشريحة السعرية «2 – 3 آلاف جنيه» على النصيب الأكبر من مبيعات الصانع الصينى «أوبو» بنسبة %32 من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 305 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضي.

حلت الهواتف المحمولة المنتمية للشريحة السعرية التى تدور بين «5 و7 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية بعدما أن استحوذت على %22 من مبيعات»أوبو» خلال تلك الفترة، تلتها فئة «1 – 2 ألف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت %21 من إجمالى مبيعاتها.

حصدت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة «3- 4 آلاف جنيه» المرتبة الرابعة بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا للعلامة الصينية «أوبو» مستحوذة على حصة سوقية %13 أعقبتها شريحة «4-5 آلاف» فى المركز الخامس مسجلة حصة بلغت %11 من إجمالى مبيعاتها، تلتها الفئة السعرية «7 – 10 آلاف» بنسبة 1% خلال الربع الماضي.

«الشعبى» يمثل 44% من عائدات «سامسونج»

استحوذت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة «الاقتصادية» التى تتراوح بين «2 و3 آلاف جنيه» على نصيب الأسد من مبيعات العلامة الكورية «سامسونج» مسجلة حصة سوقية %44 من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 277 ألف جهاز فى سوق المحمول خلال مارس الماضي.

حلت شريحة الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تدور بين «1 و2 ألف جنيه» فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية %16 من إجمالى مبيعات الصانع الكورى «سامسونج»، تبعتها الشريحة السعرية للهواتف «3 – 4 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت %15 من إجمالى مبيعاتها.

حصدت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة التى تتراوح أسعارها بين «4 و5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية «سامسونج» بحصة سوقية %11 من إجمالى مبيعاتها، أعقبتها الفئة السعرية «5 – 7 آلاف جنيه» فى المركز الخامس بحصة بلغت %9 خلال الفترة المذكورة.

اقتنصت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة التى تتعدى حاجز «10 آلاف جنيه فاعلي» المرتبة السادسة بعدما أن حصدت حصة سوقية %3 من إجمالى مبيعات هواتف سامسونج فى السوق المحلية، تلتها الفئة السعرية «7 – 10 آلاف جنيه» فى المركز السابع بحصة بلغت 2% خلال مارس الماضي.

مبيعات «إنفينيكس» تنحصر فى شريحتين

انحصرت مبيعات «إنفينيكس» للهواتف المحمولة فى شريحتى «1 – 2 ألف» وفئة «2 – 3 آلاف جنيه» بنسب توزعت بين 66 و %34 على التوالي، من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 108 آلاف جهاز خلال مارس الماضي.

من «2 إلي3 آلاف» الأكثر تداولا فى«ريلمي»

سيطرت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة التى تدور أسعارها بين «2 و3 آلاف جنيه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات العلامة الصينية «ريلمي» بنسبة %52 من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 104 آلاف جهاز خلال مارس الماضي.

استحوذت الهواتف المحمولة التى تتراوح أسعارها بين «3 و4 آلاف جنيه» على المرتبة الثانية بقائمة الفئات السعرية الأكثر مبيعًا للعلامة «ريلمي» مسجلة حصة سوقية %22 من إجمالى مبيعاتها خلال الفترة المذكورة، تلتها الفئة السعرية «4 – 5 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت %8 من إجمالى مبيعات سوق المحمول المنتمية لتلك الفئة.

حصدت الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تدور أسعار بين «5 و7 آلاف جنيه» المرتبة الرابعة بقائمة مبيعات «ريلمي» بحصة سوقية %5 من إجمالى مبيعاتها خلال مارس الماضي.

%39 من مبيعات هواوى بين 2 إلى 3 آلاف جنيه

حصدت شريحة الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «2 و3 آلاف جنيه» النصيب الأكبر من مبيعات العلامة الصينية «هواوي» بنسبة %39 من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 138 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضي.

جاءت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة التى تدور بين «1000 و2000 جنيه» فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات السعرية الأكثر مبيعًا للصانع الصينى «هواوي» مستحوذة على حصة سوقية %32 أعقبها الفئة السعرية التى تتراوح بين «3 و4 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بحصة بلغت %18 من إجمالى المبيعات.

حلت الفئة السعرية للهواتف المحمولة التى تدور أسعارها بين «4 و5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا للعلامة الصينية «هواوي» مسجلة حصة سوقية %8 خلال تلك الفترة، وأخيراً شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «5 و7 آلاف جنيه» بحصة بلغت %2 من إجمالى مبيعات سوق المحمول من تلك الفئة خلال مارس الماضي.