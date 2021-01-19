«الشروق سكان» ترصد 200 مليون جنيه لإنشاء فروع جديدة للتحاليل والأشعة

خلال العامين المقبلين وتقترب من افتتاح «المهندسين»

تخطط مجموعة الشروق سكان للأشعة والتحاليل الطبية، لاستثمار 200 مليون جنيه حتى عام 2022 فى افتتاح مجموعة فروع جديدة، بجانب اختراق محافظة الاسكندرية كأول توسع للمجموعة خارج منطقة القاهرة الكبرى.

وقال المهندس عبدالله مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة الشروق سكان، إن المجموعة تعتزم خلال الفترة القليلة المقبلة افتتاح فرع جديد فى منطقة المهندسين ليصبح ثامن فرع للمجموعة فى القاهرة الكبرى.

مصطفى: المجموعة تراهن على القاهرة الكبرى وتتجه للتوسع فى المحافظات وتبدأ بالاسكندرية

وأوضح مصطفى فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن المجموعة تنوى ايضاً افتتاح فرع فى منطقة شارع التحرير بالدقى، على أن يعقبه افتتاح فرع آخر جارى تحديد منطقته، بجانب السير فى اجراءات تأسيس فرع للمجموعة فى محافظة الاسكندرية.

وفى أبريل 2019، افتتحت الشروق سكان أحدث فروعها فى منطقة السادس من أكتوبر، باستثمارات قاربت 210 ملايين جنيه شاملة قيمة شراء المبنى والتصميمات والتشطيبات، تم تمويل نحو %30 ذاتيًا والباقى من خلال قروض من البنك الأهلى، فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، بجانب قروض تأجير تمويلى من شركة النيل للتأجير التمويلى، وبضمانات من بنك «SAIB».

وأشار مصطفى إلى أن فرع أكتوبر يعتبر السابع الذى يتبع المجموعة فى السوق المحلية، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية نحو 310 ملايين جنيه، مؤكدًا اهتمام المجموعة بالتوسع فى السوق المحلية.

يشار إلى أن صندوق «بداية» للمشروعات الصغيرة التابع للهيئة العامة للاستثمار يساهم بنحو %35 من رأسمال «الشروق سكان»، بعدما اشترى الحصة فى أغسطس عام 2014 بقيمة قاربت 8 ملايين جنيه.

فيما أكد مصطفى سابقاً أن المجموعة أنهت عملية حفظ الأسهم مركزيًا بشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، كأولى الخطوات اللازمة لقيدها فى بورصة النيل، بالتنسيق مع مسئولى الهيئة وصندوق «بداية».

ولفت مصطفى إلى أن الشروق سكان تقدم حالياً كافة خدمات التحاليل والاشعة الموجودة فى السوق المصرية، وبأحدث الأجهزة، كما انها تجرى الاشعة المقطعية اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وتراعى كافة الإجراءات الاحترازية.

تأسست «الشروق سكان» عام 2009 بفرع صغير فى منطقة الطالبية بشارع فيصل فى الجيزة.

وتأسس صندوق «بداية 1» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عام 2013 بمساهمات حكومية برأسمال 67 مليون جنيه، بهدف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف الصندوق إلى شراء حصص فى شركات صغيرة ومتوسطة أو المشاركة فى تأسيس أخرى جديدة، ومن المؤسسات المكتتبة بالصندوق، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبنك الاستثمار القومى، والشركة القابضة للتأمين، ومصر للتأمين، ويركز الصندوق على الشركات التى لا يتجاوز رأسمالها أو صافى قيمة أصولها 50 مليون جنيه، ولا يقل عن مليونى جنيه.